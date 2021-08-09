موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري وتردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة والدوري المصري

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة القمة التي تجمع بين نادي الزمالك أمام نظيره نادي الاتحاد السكندري وتُعد المباراة واحدة من أهم المباريات بالنسبة لنادي الزمالك المصري ومشجعيه كذلك، وتأتي المباراة ضمن إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، ويبدو أن كل ما يشغل بال المواطنين الآن هو معرفة موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري وما هي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة إضافة إلى ذلك أن جميع الأشخاص يبحثون الآن عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، كما ان البحث عن موعد مباراة الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندري والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة تصدر نتائج البحث على محرك بحث جوجل الشهير، ومن خلال هذا الامر سنتحدث في مقال اليوم عن موعد مباراة الزمالك وسنتعرف على القنوات الناقلة للمباراة وتردد هذه القنوات على القمر الصناعي نايل سات.

يدخل نادي الزمالك لقائه أمام فريق الاتحاد السكندري محتلاً المركز الثاني برصيد 64 نقطة حصل عليها من خلال 28 مباراة حتى الآن، ويأتي فريق الزمالك خلف منافسه النادي الأهلي الذي يحتل لقب صدارة الدوري المصري الآن ولكن بفارق المواجهات المباشرة، حيث أن النادي الأهلي يملك في رصيده 64 نقطة كما هو رصيد نادي الزمالك.

وفي الجانب الآخر يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس وهو يملك في رصيده 41 نقطة حصل عليها من خلال لعب 28 مباراة، وتعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنادي الاتحاد السكندري ولك نظراً لأن المنافسة التي سيدخلها غداً ستكون أمام صاحب المركز الثاني من ترتيب الدور وهو الزمالك، ولكن على الرغم من ذلك إلا ان نادي الاتحاد السكندري يأمل في الفوز على نظيره نادي الزمالك لكي يحصل على الثلاث نقاط التي ستقربه من المنافسة مع النادي المصري الذي يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

موعد مباراة الزمالك أمام نادي الاتحاد السكندري والقنوات المفتوحة الناقلة.

يستضيف ملعب الإسكندرية المباراة القوية والصعبة التي تجمع بين نادي الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، وسيتم بث المباراة يوم غداً الثلاثاء الموافق 10 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم بث المباراة على أون تايم سبورت الرياضية المفتوحة، كما أن مجموعة قنوات أون تايم سبورت تقوم ببث كافة مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري وبأعلى جودة.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري غداً الثلاثاء.