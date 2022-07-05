موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر يوليو، فريقي النادي الأهلي المصري ونادي الجونة في مباراة الأسبوع التاسع من عُمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2021 – 2022 وهي مؤجلة منذ شهر فبراير الماضي.

وسوف يتم إقامة اللقاء علي ستاد خالد بشارة (الجونة) في مدينة الجونة وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وسوف يتم نقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت المصرية علي قناة أون تايم سبورت الأولي عالية الجودة.

وسوف يصحبنا من كابينة التعليق للتعليق على أحداث المباراة الهامة المعلق الرياضي الكابتن محمد الكواليني.

وقد تم إسناد مهمة التحكيم في هذه المباراة الهامة لغاية للحكم الدُّوَليّ الكابتن محمد عادل ويعاونه كُلا من الكابتن سمير جمال سعد والكابتن هاني خيري كمساعدين حكم، أما الحكم أسامة اسماعيل فيتواجد كحكم رابع في هذه المباراة.

وعن حكم الفيديو بتقنية الفار فيتواجد الحكم علاء صبري ويساعده الحكم المساعد مصطفى عطية كمساعد لتقنية الفار.

وترجع أهمية تلك المباراة بالنسبة لنادي الجونة هي السبيل من الهروب من حسابات الهبوط والاحتماء بالمنطقة الدافئة من جدول الدوري الممتاز في وَسَط الجدول لتفادي الصراع من الهبوط إلى الدرجة الأدنى من الدوري المصري.

أما بالنسبة للنادي الأهلي فترجع أهمية المباراة للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم واعتلاء صدارة ترتيب جدول الدوري العام حيث إن النادي الأهلي لديه ثلاث مباريات مؤجلة بسبب المنافسات الأفريقية وهي التي ستشكل فارق في اعتلاء قمة جدول الدوري، حيث إنه إذا فاز بهم جميعا ستصعد به من المركز الثالث الذي يقبع به حاليا إلى المركز الأول منفردا بصدارة الترتيب.