موعد مباراة الأهلي القادمة أمام نادي فيوتشر في الدوري المصري

استمر تعثر النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث فقد الفريق الأحمر نقطتين ثمينتين أمس أمام فريق الجونة بعد تعادله سلبياً في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع من منافسات الدوري المصري الممتاز، جاء ذلك بعد خسارة الأهلي في لقائه ضد فريق سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة الأهلي أمام فيوتشر إف سي في الدوري

وأكد المدير الفني ريكاردو سوارس مدرب النادي الأهلي أن الأهلي أغلق صفحة مباراة الجونة الأخيرة وبدأ على الفور الإستعداد للقاء فيوتشر في الدوري الممتاز، ويستعد الاهلي لخوض اللقاء المنتظر أمام نادي فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، يأتي ذلك في ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن يُذاع اللقاء عبر قنوات أون تايم سبورتس يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الجاري.

موقف الأهلي وفيوتشر في الدوري الممتاز

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث من الترتيب برصيد 45 نقطة من 21 مباراة لعبها ويتبقى له لقائين مؤجلين، بينما يأتي فيوتشر رابعاً في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 23 مباراة، ويستعد نادي فيوتشر لخوض مباراة هامة تجمعه مع فريق غزل المحلة في نهائي كأس رابطة الأندية يوم الخميس الموافق 7 يوليو الجاري، وكان قد فاز فيوتشر على منافسه نادي إنبي في الدور نصف النهائي وصعد إلى المباراة النهائية ليلاقي فريق غزل المحلة الذي فاز على فريق الإسماعيلي في الدور نصف النهائي.