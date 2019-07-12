مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية

انطلقت بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثون على ملاعب جمهورية مصر العربية،بدأت مراسم استقبال جميع المنتخبات المشاركة في البطولة في مطار القاهرة الدولي ومعهم الجماهير الخاصة بهم،شارك في البطولة 24 منتخب بدلا من 16 منتخب لاول مرة وتقام في فصل الصيف،حيث خرج صاحب الأرض المنتخب المصري من البطولة على يد منتجب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لاشئ.

بدأ دور 8 يوم الاربعاء بمباراة السنغال وبنين حيث كانت مباراة سهلة لصالح منتخب السنغال ولكن استمر منتخب بنين في تكرار هجمات خطيرة على السنغال ولكن بدون أهداف وجاء رد ساديو ماني بسرعة وقاد منتخب بلاده للفوز على منتخب بنين يهدف مقابل لاشئ وصعد السنغال لنصف النهائي،وجاءت المباراة الثانية القوية بين منتخب نيجريا ومنتخب جنوب افريقيا حيث يريد منتخب نيجريا الحصول على البطولة لانه لم يفوز بها منذ سنوات فبدأ اللقاء بهجمات قوية وانتهت المباراة بفوز نيجريا على جنوب افريقيا الذي أخرج منتخب مصر من الكان بهدفين مقابل هدف وصعدت نيجريا لنصف النهائي.

انتهي دور 8 أمس حيث دخل منتخب الجزائر مباراة قوية ضد منتخب ساحل العاج واستمرت المباراة الى الشوط الاضافي وركلات الجزاء حيث كانت مباراة صعبة لكل من المنتخبين وكان يريد كل منهم الفوز ولكن فاز منتخب الجزائر في ركلات الجزاء 4_3 وصعد الجزائر الى نصف النهائي،وجاءت المباراة القوية والصعبة على المنتخب التونسي ضد منتخب مدغشقر ولكن جاءت المباراة في صالح تونس حيث كانت مباراة سهلة جدا لتونس على عكس مباريات مدغشقر الماضية حيث قدم اداء جيد منذ بداية البطولة ولكن في ربع النهائي خسر منتخب مدغشقر من تونس 3_0 وصعد المنتخب التونسي للدور نصف النهائي.

حيث جاءت مباريات نصف النهائي كالاتي:

تقام المباراة الأولي يوم الاحد القادم بين منتخب نيجريا ومنتخب الجزائر على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة،والمباراة الثانية في نفس اليوم بين منتخب تونس ومنتخب السنغال على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.