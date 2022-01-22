مواعيد مباريات التصفيات النهائية الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر

شهدت مواجهات المرحلة النهائية من مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2021 مواجهات نارية قد لا تتكرر كثيراً، تجمع مواجهات القرعة النهائية بين 10 منتخبات بينها 7 منتخبات عربية لتحديد المنتخبات الخمس الأفريقية التي ستتأهل الى نهائيات قطر 2022 التي ستنطلق في نوفمبر المقبل.

مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022:

ستجمع المباريات بين كل من مصر والسنغال من جهة والجزائر والكاميرون من جهة أخرى ومالي ضد تونس وغانا ضد نيجيريا والمغرب ضد الكونغو كينشاسا.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022:

مباراة مصر ضد السنغال:

يواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي في الرابع والعشرين من مارس المقبل، تقام مباراة الذهاب في القاهرة وتقام مباراة الإياب في داكار عاصمة السنغال وسيتم تحديد موعدها لاحقاً.

غانا ونيجيريا:

يواجه منتخب غانا نظيره منتخب نيجيريا ذهاباً في أكرا بغانا يوم الخميس 24 مارس 2022.

مالي وتونس:

يسعى منتخب تونس للثأر من نظيره منتخب مالي الذي تمكن من الفوز على نسور قرطاج في آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في الجولة الأولى من جولات بطولة أُمم أفريقيا 2022 بفضل فضيحة تحكيمية أنهى فيها الحكم اللقاء في دقيقته الـ 85 قبل أن يحتج الجميع ويضطر الحكم لاستئناف اللقاء ثم ينهيه مجدداً في الدقيقة 89.

تقام مباراة مالي وتونس يوم 24 مارس 2022 في باماكو بمالي.

الجزائر والكاميرون:

يتنافس آخر بطلين لأمم أفريقيا على العبور الى نهائيات مونديال قطر 2022، ويسعى منتخب الجزائر الذي يعد البطل الحالي لأمم أفريقيا لبلوغ نهائيات قطر 2022 عبر بوابة الكاميرون التي ودع نهائيات بطولتها قبل أيام، وتقام مباراة الذهاب بين المنتخبين يوم 24 مارس 2022 في ياوندي.

المغرب والكونغو الديمقراطية:

يلتقي منتخب المغرب بنظيره الكونغولي يوم 24 مارس في كينشاسا، يمكن لمنتخب المغرب العبور الى النهائيات على حساب الكونغ بسبب الإمكانيات الفنية.