مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة خلال 72 ساعة لتوقيع التعاقد

منذ إقالة المدير الفني السابق للقلعة الحمراء مارتن لاسارتي، وبدأ الاهتمام بالبحث عن مدرب الأهلي الجديد سواء من مجلس الإدارة، والذي بدأ في دراسة العديد من السير الذاتية أو بالنسبة للجمهور والذي يتابع من خلال مواقع الإنترنت والمواقع الإخبارية بمتابعة أخبار الأهلي، وفي ذلك الإطار فقد تم تداول العديد من الأسماء إلا أنه وفقًا لما تم نشره اليوم فإن لجنة الكرة بالنادي قد استقرت على ثلاثة أسماء، سوف أحدهم المنصب الجديد وبالتحديد سوف يتم ذلك خلال 72 ساعة بعد مباراة العودة مع فريق اطلع بره السوداني.

الأسماء المرشحة لمنصب مدرب الأهلي الجديد

أحدهم هو زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي السابق والثاني هو المدير الفني السابق للجزيرة الإماراتي، أما الاسم الثالث فقد التحفظ عليه بشكل سري وعلى ما يبدو أنه المرشح الأكبر لتولي المهمة، حيث لم يتم الحديث عنه أو حتى التلميح له، كذلك أكدت مصادر أن لجنة التخطيط بالنادي سبق ووضعت حد أقصى لراتب المدرب الجديد بقيمة 100 ألف دولار، شهريًا إلا أنها قامت برفع ذلك الحد الدنى ليصل إلى 150 ألف دولار.

هذا وقد تم إقالة المدير الفني السابق بعد سوء الأداء الذي وضح بشكل كبير على النادي الأهلي الموسم الماضي، برغم فوزه بدرع الدوري الموسم المنقضي إلا أن الجميع كان يلاحظ أن الأهلي لا يؤدي بشكل جيد كما تعود خلال المرحلة الماضية.