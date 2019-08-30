محمد النني في تركيا من أجل التوقيع لهذا النادي

أعلن نادي شكتاش التركي عن تواجد اللاعب المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، في إسطنبول اليوم الجمعة، من أجل التوقيع للفريق.

حيث أدلي المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي علي نعيبي تصريحات تليفزيونية، يؤكد بها تواجد اللاعب محمد النني في إسطنبول الليلة من أجل التوقيع لنادي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما كشفت شبكة “سكاي سبورتس” صباح اليوم، أن لاعب منتخب مصر و نجم نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني سيصل اليوم إلى مدينة إسطنبول في تركيا للتوقيع مع بشكتاش، قبل غلق نافذة الانتقالات يوم الإثنين المقبل.

الجدير بالذكر، أن اللاعب سينتقل إلى نادي بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وسيتحمل النادي التركي تكاليف الراتب الذي يتقاضاه النني مع آرسنال، والمقدر بمبلغ 55 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، حسبما أعلنت بعض التقارير الإنجليزية.

يذكر، ان النجم المصري محمد النني كان قد انتقل إلى صفوف أرسنال الإنجليزي، عام 2016 قادمًا من بازل السويسري مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، خاض النني طوال الثلاث مواسم مع فريق أرسنال 89 مباراة وسجل هدفين و صنع ثمانية أهداف أخري.

و يعاني اللاعب محمد النني من عدم المشاركة في مباريات أرسنال الإنجليزي بقيادة إيمري، و غالبًا ما يجلس على دكة البدلاء، حيث أنه لم يشارك سوي في 17 مباريات فقط في الموسم الماضي، ثماني مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، و سبعة مباريات في الدوري الأوروبي، و سجل هدف وحيد، مما جعل اللاعب يفكر جديًا في الرحيل إلى فريق بكشتاش.

على الجانب الأخر، يسعي نادي بكشتاش التركي إلى إنهاء هذه الصفقة من أجل تعويض غياب لاعب خط الوسط جاري ميديل الذى انتقل إلى صفوف نادي بولونيا الإيطالي بشكل رسمي مساء أمس الخميس.

و كان النادي التركي قد انهي موسمه السابق في الدوري، في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، بينما لعب مباراتين حتي الآن بالموسم الحالي من الدوري التركي افتتحها بهزيمة أمام سيفاس سبور بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على فريق جوزتبه بثلاثة أهداف دون رد.

كما سيشارك فريق بكشتاش التركي هذا الموسم بالدوري الأروبي، حيث أوقعته القرعة التي أجريت بالأمس في إمارة موناكو الفرنسية، في المجموعة الحادية عشر مع سبورتنج براجا البرتغالي ، ولفرهامبتون الإنجليزي، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.