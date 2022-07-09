محمد الكويكبي إلى الهلال

محمد مرزوق الكويكبي هو-مما لا يخفى على أحد- لاعب كرة قدم سعودي، ولد في الثامن من أغسطس عام 1994 في منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، ويلعب الآن في مركز الهجوم في نادي الاتفاق ويرتدي القميص رقم 7، بدأ اللاعب محمد الكويكبي مسيرته الكروية من لاعب ناشئ في نادي العروبة ثم تمت إعارته إلى نادي الانطلاق في عام 2013، ثم بعد ذلك انتقل إلى نادي الاتفاق السعودي عام 2016 وهو النادي الذي يلعب فيه الآن، بالإضافة إلى انضمامه للمنتخب السعودي عام 2014.

محمد مرزوق الكويكبي قريبًا من الهلال

من المعروف أن هذه هي فترة الانتقالات الصيفية للاعبي كرة القدم في السعودية، ولهذا أصبح محمد مرزوق الكويكبي نجم نادي الاتفاق واللاعب في المنتخب السعودي على مقربة من الانتقال لنادي الهلال السعودي خلال هذه الفترة من الانتقالات.

وتفاعل جمهور نادي الهلال عبر”تويتر” مع هذا الخبر موضحًا أن نجم الاتفاق محمد الكويكبي سينضم إلى الفريق الذي بمثابة زعيم آسيا كصفقة تبادلية مع اللاعب عبدالرحمن العبيد الذي سينتقل من الهلال إلى فريق الاتفاق كإعارة لمدة موسم رياضي واحد فقط.

محمد الكويكبي سيصبح تابعًا للهلال لثلاثة مواسم

من المتفاعلين مع الخبر، من المتوقع أن ينضم محمد الكويكبي لاعب نادي الاتفاق لنادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم.

ويذكر أن الكويكبي كانت له اليد في تسجيل هدف فوز نادي الاتفاق وبقائه في دوري المحترفين السعودي في شباك فريق الفيحاء في المرحلة الأخيرة من دوري المحترفين في 27 يونيو الماضي، فهو يلعب في في مركز الهجوم في نادي الاتفاق وهذا ربما ما أهله للهلال لما له من مهارات هجومية عالية.

ويسعى نادي الهلال السعودي لضم محمد الكويكبي إليه لأنه يريد أن يدعم صفوفه بأقوى اللاعبين، ولكن قد تحول بين الكويكبي والهلال العقوبة الموقعة على نادي الهلال من غرفة فض المنازعات بحرمانه من قيد الصفقات لعامين اثنين بسبب قضية لاعبه محمد كنو، لهذا ربما لا تقيد صفقة الهلال والكويكبي لأن الهلال ممنوع من تقييد صفقاته الجديدة.