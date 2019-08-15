مباراة الاتحاد والعهد اللبناني.. الموعد والقنوات الناقلة للمقابلة القادمة “البطولة العربية”

ننشر موعد مباراة الاتحاد والعهد اللبناني القادمة الذهاب والعودة في دور 32 من البطولة العربية 2019-2020 كأس الملك محمد السادس، ونقدم لكم كل أخبار تلك المقابلة الهامة، كما نقدم أسماء القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي في البطولة العربية مباشرة على الهواء، حيث ستكون منقولة على قناة فضائية مفتوحة، وتقام مباراة الذهاب يوم 20 أغسطس 2019 على أن تقام مباراة العودة يوم 27 أغسطس الجاري، الفائز بمجموع نتيجة المباراتين، يتأهل مباشرة لدور ثمن النهائي (دور 16).

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعهد اللبناني في البطولة العربية

بخصوص قنوات تذيع مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني القادمة مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة أبوظبي الرياضية الفضائية المفتوحة،وقناة أبوظبي الرياضية هي الناقل الحصري لكل مباريات البطولة العربية (كأس الملك محمد السادس 2020)، هذا ويدخل نادي الاتحاد السعودي غمار منافسات البطولة العربية وهو في معنويات مرتفعة، وذلك بعدما حقق التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا على حساب ذوب آهن الإيراني.

موعد مباراة الاتحاد والعهد اللبناني

تلك المباراة الهامة في البطولة العربية ستكون الثالثة الرسمية للاتحاد السعودي في موسم 2019-2020، بعد مباراتي ذوب آهن في بطولة آسيا.

موعد مباراة الذهاب:

تقام يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الجاري على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، موعد اللقاء سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.45 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8.45 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

موعد مباراة الاتحاد والعهد اللبناني الإياب تقام يوم 27 أغسطس ببيروت وتبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية.