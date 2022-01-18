لم يختر صلاح وليفاندوفسكي، اختيارات ميسي لجائزة الأفضل في العالم 2021

كشف الإتحاد الدولي لكره القدم فيفا عن اختيارات اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرشحين الثلاث لجائزه أفضل لاعب في العالم لعام 2021 وكان ميسي قد قدم تصويته لاختيار ثلاثة لاعبين ليكون أحدهم هو اللاعب الأفضل في العالم بحسب تصويته، حصل ميسي على حق التصويت لصالح اللاعبين بصفته قائداً لمنتخب الارجنتين وأحد المرشحين الثلاث في القائمة النهائية، وجاءت اختيارات ليونيل ميسي كالتالي:

في المركز الأول اختار ميسي زميله في فريق باريس سان جيرمان نيمار، وفي المركز الثاني اختار ميسي زميله الآخر كيليان مبابي أما المركز الثالث فجاء الاختيار على كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الغريم التقليدي لفريق ميسي السابق برشلونة.

خلت اختيارات ليونيل ميسي من اسم روبرت ليفاندوفسكي الذي فاز لاحقا بالجائزة، وكان ليفاندوفيسكي قد فاز بجائزة اللاعب الأفضل في العالم للمرة الثانية على التوالي اليوم، يذكر أن ميسي لم يقم باختيار صلاح أيضاً في قائمته الثلاثية.

كانت اختيارات ميسي متوقعة بشده وذلك لأنه اختار اثنين من اللاعبين الذين يشاركونه نفس الفريق وهما نيمار ومبابي، وعلى الرغم من عدم اختيار ميسي لهُ في القائمة إلا أن ليفاندوفسكي اختار ليونيل ميسي في قائمته المكونة من جورجينيو وكريستيانو رونالدو.

وتوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بجائزة اللاعب الأفضل في العالم للمرة الثانية على التوالي بعدما فشل في الحصول على جائزة الكرة الذهبية العام الماضي وبعدما تم الغاء الجائزة نهائياً العام الماضي.