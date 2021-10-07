فيديو.. شوبير يوضح كيف كان الحضرى سببا فى إصابة محمد الشناوى

أوضح الإعلامى أحمد شوبير، تفاصيل إصابة محمد الشناوى، نجم حراسة مرمى المنتخب المصرى والنادى الأهلى خلال تدريبات الفراعنة، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا فى الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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وقال، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامجه “ملعب أون تايم”، المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الفضائية: “معرفتش أنام بسبب خبر إصابة محمد الشناوى، كنت حابب أحصل على التفاصيل كاملة، لكن ما حدث أن الحضرى شاط كرة جامد ارتطمت فى فخذ الشناوى، والحارس حس بنار فى قدمه”.

وأضاف شوبير: “من خلال مصادرنا من داخل معسكر المنتخب شوطة من الحضرى جاءت فى فخذ الشناوى وهو حس بلسعة جامدة، كأنها ضربة قرباج، ومقدرش يكمل التمرين”، متابعا: “أمس محمد الشناوى عمل أشعة رنين واطمأن على نفسه، والمفروض يستكمل تدريباته بشكل طبيعى اليوم، قبل مواجهة منتخب ليبيا بـ24 ساعة، وسننتظر ونرى اليوم، ولدينا حراس مرمى جيدين”.

وتابع أحمد شوبير: “موضوع إن فيه خلاف بين الحضرى، والشناوى مش موجود نهائيًا، وإن هناك مشادات وكده لا بكل تأكيد، فيه مدرب وفيه لاعب، كان هناك منافسة شرسة بينهم زمان، لكن الآن هو مدرب منتخب، يمكن البعض قال إن حصل استعجال على الحضرى، لكن تاريخه يشفعله، وننتظر منه الكثير”.