عاجل| جونيور أجاي يخاطب الفيفا رسميًا لفسخ تعاقده مع الأهلي

تقدم اللاعب النيجيري جونيور اجاي، مهاجم النادي الأهلي المصري، بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” طالب فيها بفسخ تعاقده مع المارد الأحمر.

وطالب أجاي، في الشكوى بالحصول على مبلغ 900 ألف دولار، وهي نسبة الموسم الأخير في عقده بعد قيام الأهلي بوضعه على قائمة الانتظار.

ورفض أجاي، جميع المحاولات التي قامت بها إدارة القلعة الحمراء لمنحه مستحقاته المتبقية في عقده عن طريق التقسيط على مدار الموسم.

وكان الأهلي قد عرض على أجاي، مبلغ 300 ألف دولار فقط وعن طريق التقسيط حيث يسدد له النادي المبلغ بشكل شهري، وهو ما رفضه اللاعب النيجيري الذي يرغب في الحصول على 900 ألف دولار قيمة الموسم المقبل له مع الفريق الأحمر.

وشهدت الأيام الماضية أزمة داخل جدران القلعة الحمراء بسبب غضب اللاعب من حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وعدم رحيله حتى الآن.

جونيور أجاي ‏ هو لاعب كرة قدم نيجيري، ولد في 29 يناير 1996 في أبوجا في نيجيريا، وأنضم للنادي الأهلي قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي في الانتقالات الصيفية بموسم 2016.