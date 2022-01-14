رسمياً: كريم بنزيما أفضل لاعب فرنسى فى عام 2021

حصل اللاعب كريم بنزيما نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا على جائزة أفضل لاعب فى عام 2022 من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وأكد الحساب الرسمى للمجلة الفرنسية على أن اللاعب كريم بنزيما ظهر فى مقابلة حصريه مع مجلة فرنس فوتبول، على أن يتم نشر الجائزة فى يوم السبت القادم.

وحصل النجم الفرنسى على هذه الجائزة من المستوى الرائع الذى يقدمه كريم بنزيما مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

يذكر أن كريم بنزيما جاء فى المركز الرابع لجائزة الكرة الذهبيه لعام 2021 بعد ميسى وليفاندوفسكى ومحمد صلاح.

من المستوى الذى يقدمه كريم بنزيما الأن هو من أفضل لاعبى العالم فى المستوى الحالى، ومن الممكن أن نرى النجم الفرنسى يحصل على الكرة الذهبية لعام 2022.