خبر إسلام فان بيرسي الذي تسبب في جدل علي الساحة الرياضية

بمجرد انتشار أخبار هنا وهناك عن اللاعب الهولندي السابق “فان بيرسي” واعتناقه الإسلام، قامت الدنيا ولم تقعد، وكثر البحث عن اللاعب هنا وهناك، ومواقع أيدت إسلامه، ومواقع كذبت، ووسط كل هذا الجدال، نريد أن نقدم لكم هذا التقرير الشامل، عن صحة وحقيقة الخبر.

اللاعب الهولندي السابق، البالغ من العمر39 عاما، والذي قدم أجمل ما لديه من فنون الكرة طيلة فترة ما قبل اعتزاله، أكدت انه موهوب بالفعل، وانه برغم اعتزاله كان لديه المقدرة على الاستمرارية والعطاء، ” كريستانو نموذجا ” لكن الرجل فضل أن يعتزل وهو في قمة عطائه.

من هو فان بيرسي

روبين فان بيرسي.

هولندي الجنسية.

يبلغ من العمر 39 عاما.

من مواليد روتردام بهولندا في السادس من أغسطس عام 1983.

يلعب في مركز الهجوم.

كان يحمل قميصه رقم 32 قبل الاعتزال.

أخر نادي لعب له قبل الاعتزال هو نادي ” فاينورد”.

لعب في عام 1998 بصفوف فريق ” فاينورد” للشباب.

وفي مسيرة الشباب لعب لفريق ” Feyenoord Academy ” في عام 1999.

في عام 2001 بداية الاحتراف لعب لفريق”فينورد”.

في عام 2004 لعب لفريق “أرسنال”.

2012في عام 2012 لعب مع فريق “مانشستر”.

يونايتد في عام 2015 لعب لفريق “فنربخشة “.

واختتم مشواره في عام 2018 مع الفريق الذي بدأ مسيرته الكروية معه وهو فريق “فاينورد”.

متزوج من ” بشرى البالى” مغربية الأصل مسلمة الديانة له منها ولد وبنت ” بيرسي، ديانا”.

يعيش في لندن.

حقيقة خبر إسلام فان بيرسي

برغم انتشار الخبر في المواقع العالمية والعربية صباح اليوم، وبرغم التهاني التي تم تقديمها له من محبيه على صفحته الرسمية على انستقرام، لكن الرجل لم يؤكد صحة الخبر ولم يصدر عنه تصريح رسمي حتى الآن بتصحيح وتأكيد خبر إسلامه.