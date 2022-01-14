“حمد الله” يبدأ التسجيل، الاتحاد يواصل الصدارة، ومواجهته القادمة ستكون صعبة

حقق نادي الاتحاد “اتحاد جَدَّة” الذي يحتل صدارة الفرق ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الجمعة، فوزاً مثيراً على الرائد بهدفين لهدف في إطار الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

حمد الله يبدأ التهديف مع الاتحاد

وتمكن المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدفه الأول مع أول ظهور له بقميص الاتحاد عبر رأسية مرت عن يمين حارس الرائد “أحمد الرحيلي” ليسجل هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 21.وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة تمكن البرازيلي “رومارينهو” من تسجيل الهدف الثاني من نقطة الجزاء في الدقيقة 85، قبل أن ينجح المغربي محمد فوازير من تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، لكن الهدف لم يمنع نادي الاتحاد من أن يرفع رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب.

وفي أول تعليق له قال المغربي عبد الرزاق حمد الله و«أنا هنا لأفوز مع الاتحاد بالدوري” مؤكداً أنه لم يجد صعوبة في الانسجام مع الفريق الذي وصفه بالرائع، مشيراً إلى أن تواجده إلى جانب “رومارينهو” ستكون في مصلحة النادي بعد تجربتهما المشتركة مع “الجيش القطري”

الانتصار السابع على التوالي

بعد اللقاء تحدث مدرب الاتحاد الروماني “كوزمين” عن سعادته بالانتصار السابع على التوالي رغم عدم رضاه عن المستوى والفتور الذي أصاب الفريق في أوقات كثيرة من المباراة، حسب وصفه.

مواجهة صعبة ضد الفيصلي

هذا وتنتظر فريق الاتحاد مواجهة صعبة ضد الفيصلي يوم الجمعة 21 يناير ضمن الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقام المباراة يوم الجمعة القادم على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة، في تمام الساعة الـ7:10 بتوقيت القاهرة، والـ8:10 بتوقيت مكة المكرمة.