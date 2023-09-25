نابولي يتراجع إلى المركز السابع بالدوري الإيطالي، ورئيس النادي يثير غضب الجماهير من “جارسيا”

بعد أن تمكَّن نابولي الإيطالي من تحقيق بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، يُعاني المدرب الجديد رودي جارسيا من أجل إقامة علاقات جيدة مع لاعبي الفريق من جهة، وجماهير نابولي التي تطالب بإقالته بعد النتائج المخيبة للآمال من جهة ثانية.

رودي جارسيا المصدر موقع كورة

نابولي يتعادل مع بولونيا بدون أهداف

وساد التعادل السلبي مواجهة نابولي الإيطالي ونظيره بولونيا فى المباراة التي أقيمت مساء الأمس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024.

وكان نابولي قد تعادل مع جنوي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “لويجي فيراريس”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي

تراجع نابولي إلى المركز السابع يُغضب الجماهير

وتسبب أداء الفريق الجنوبي “نابولي” منذ بداية الموسم الحالي بسيطرة حالة من الغضب بين جماهير الفريق، خاصَّة بعد التعادل السلبي أمام بولونيا أمس الأحد، مع استمرار استنزاف النقاط، بعد خسارة نابولي أمام لاتسيو ضمن منافسات الجولة الثالثة، حيث أدت تلك النتائج إلى تراجع نابولي للمركز السابع برصيد 8 نقاط، وبفارق 7 نقاط كاملة عن الإنتر الذي يحتل المركز الأول على سلم الترتيب.

مطالب بإقالة رودي جارسيا من تدريب نابولي

وكان رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس قد غرَّد عبر حسابه في موقع إكس مشيداً بأداء الفريق رغم التعادل مع بولونيا مما زاد من غضب الجماهير التي سخرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من رد فعل رئيس النادي رغم استمرار نزيف النقاط، مطالبين بإقالة رودي جارسيا وإنقاذ موسم نابولي عبر إجراءات سريعة.