شاهد الأهداف المرشحة، واختر أجمل هدف في مرحلة “نحلم ونحقق” من دوري روشن السعودي للمحرفين

اختارت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين قائمة الأهداف التي تُنافس على جائزة أجمل هدف في الجولة السابعة “نحلم ونحقق” بمناسبة اليوم الوطني السعودي93.

شعار اليوم الوطني السعودي 93 وشعار دوري روشن السعودي للمحترفين - المصدر: الصفحة الرسمية للدوري على موقع اكس

اللَّجنة ترشح 3 أهداف والجماهير تُقرر

ورشَّحت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، ثلاثة أهداف من الجولة السابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، لتقوم الجماهير الكروية باختيار الهدف الأجمل عبر الاستفتاء الذي يُجريه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة “إكس”، ويستمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسمياً عن أجمل أهداف الجولة وفقاً لاختيار الجماهير.

اللجنة الفنية في رابطة دوري روشن السعودي

ويضم الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين كلاً من:

تركي السلطان.

سلطان اللحياني.

خالد الشنيف.

مناف أبوشقير.

عبيدالله العيسى.

الأهداف المُرشحة لجائزة أجمل هدف في مرحلة نحلم ونحقق

كما وقع اختيار اللجنة في هذه المرحلة على الأهداف التالية:

الهدف الثاني للنجم البرازيلي تاليسكا لاعب النصر الذي سجَّله في مرمى النادي الأهلي، عبر قذيفة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت سقف المرمى.

هدف النجم الفرنسي أنغولو كانتي لاعب نادي الاتحاد في مرمى الفتح، عندما أطلق قذيفة صاروخية لامست العارضة قبل أن تستقر شباك الفتح.

هدف الدولي الروماني نيكولاي ستانشيو لاعب نادي ضمك في مرمى الهلال، من ركلة حرة ثابتة باغتت الحارس ياسين بونو.

هذا ويُمكن مشاهدة الأهداف والمشاركة بالتصويت قبل أن يتم الإعلان عن النتيجة، عبر الصفحة الرسمية لدوري روشن السعودي.