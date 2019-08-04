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تعرف على موعد مباراة السعودية والكويت في بطولة غرب آسيا

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على موعد مباراة السعودية والكويت في بطولة غرب آسيا

يترقب الكثير من عشاق كرة القدم السعودية والكويت، المباراة المرتقبة بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة غرب آسيا، وسوف تقوم المباراة على أرضية ملعب فرانسو حريري، ولم يلتقى المنتخبان في منافسات غرب آسيا، يذكر أن الأزرق الكويتي قد بدأ البطولة إعتباراً من 2010، أما على الجانب الأخر فقد بدأ ظهور الأخضر في نسختي 2012 و 2013، ويامل المنتخب السعودي أن يحقق الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على الثلاث نقاط، أما على الجانب الأخر فيسعى المنتخب الكويتي للفوز في أول ظهور له في بطولة غرب آسيا منذ فترة طويلة .

بطاقة مباراة السعودية والكويت

المباراةالتوقيتالملعبالقناة الناقلة
السعودية× الكويت10:30 مساءاً بتوقيت السعودية
9:30 مساءاً بتوقيت مصر
10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين		ملعب فرانسو حريريالكويت الرياضية
العراقية الرياضية
الأردن الرياضية

السعودية والكويت

هذا ويدخل المنتخب السعودي هذه المباراة وعينه على الفوز ولا بديل غيره، ويفقتد المنتخب السعودي بقيادة  المدرب الوطني يوسف عنبر، على علي النمر العديد وذلك بالتزامن مع مشاركة آندية الهلال والنصر واتحاد وأهلى جدة في بطولة دورى آبطال آسيا، أما على الجانب الاخر فيدخل الكويت هذه المباراة بكامل قواته، ويسعى المنتخب الكويتي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل إسعاد جماهيره، يذكر ان دولة الكويت قد غابت في السنوات الماضية عن المنافسات الخارجية، باستثناء المشاركة في خليجي 23.

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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