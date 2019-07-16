تصريحات حلمي طولان في مقابلة راديو اف ام

حلمي طولان لاعب كرة قدم سابق ويعمل حاليا مدرب،يعد فريق الاتحاد السكندري أخر فريق يدربه حلمي طولان،حيث لعب في نادي الزمالك من 1972 حتي 1979،وبعد ترك لعب كرة القدم واعتزالها قام بتدريب العديد من الأندية مثل الزمالك_المصري_المصرية للاتصالات_حرس الحدود_طلائع الجيش،ولد حلمي طولان يوم 30 نوفمبر عام 1949 ويبلغ من العمر 69 سنة ويقيم في مصر.

صرح حلمي طولان العديد من التصريحات في مقابلته اليوم في راديو اف ام 1006 في برنامج نجوم الكرة ونقدم لكم أبرز التصريحات:

أضاف حلمي طولان أنه يريد حصول الجزائر على بطولة الأمم الافريقية،ويعتبر منتخب الجزائر أفضل منتخب في البطولة،والمدرب جمال بلماضي أفضل مدرب في البطولة،حيث يقدم منتخب الجزائر مستوي جيد في البطولة ويلعبون بروح عالية للفوز بالبطولة،وقال لم أرشح حسام حسن لتدريب منتخب مصر،وأضاف وتحدث عن نفسه وقال أنا لا أصلح لتدريب الزمالك حاليا،وتحدث عن نادي الزمالك وقال أي مدرب يستطيع تدريب الزمالك ولكن يجب الحصول على الوقت الكافي والوقوف بجانبه وتوفير له الامكانيات المناسبة،ويحتاج الزمالك للعديد من الصفقات بجانب طارق حامد في مركز الوسط ومع عبدالله جمعة في مركز الباك شمال،ويحتاج للاعب مكان محمود كهربا وأيضا لمهاجم جيد وصانع العاب.

وأكمل من اللاعبين التي أعجب بهم في الدوري المصري دونجا لاعب نادي بيراميدز أحب رؤيته في الملعب وعندما قابلته أول مرة كنت أتوقع أنه من خارج مصر،وأيضا مجدي قفشه نظرا لثقة اللاعب بنفسه والتركيز المستمر مع فريقه سوا في التدريبات أو المباريات وأشبه وأطلق عليه هازارد المنتقل حديثا لفريق ريال مدريد،ومن الممكن أن يعود رزاق سيسيه الى الزمالك مرة أخري لصغر سنه ولكن جدد مع نادي الاتحاد السكندري،وأختار العديد من المدربين الأفضل في مصر حاليا وهم ايهاب جلال_أحمد حسام ميدو_عماد النحاس_محمد عواد_أحمد سامي،مدح في أحمد رمزي ويعتبر من أقرب الناس الى قلبي ولكن أحمد الكاس لم اتعامل معه ولكنه شخصيه محترمة،وتحدث عن اسماعيل يوسف وقال أنا زعلان منه بسبب أنه تحدث عليا بشكل سلبي في العديد من البرامج.

أختتم طولان أتمني حصول نادي الزمالك على الدوري ولكن مباراة الجونة القادمة سوف تحدد لنا،ولكن وجود النادي الأهلي في الدوري ومتصدر للدوري يغير كل شئ ولكن أريد حصول الزمالك على الدوري،وأري أن من أفضل اللاعبين فنيا في تاريخ الكرة المصرية اللاعب محمد صبري كان من الممكن يكون حدوته مصرية،ومن أفضل اللاعبين سلوكيا وملتزم هيثم فاروق،وبدأ المدح في شيكابالا كان لاعب رائع ومحترم وأول الحاضرين للتدريبات قبل جميع اللاعبين وكان يهاجم ويدافع بطريقة رائعة وجيدة،ومدح في محمود الخطيب وقال أسطورة ونجم من نجوم الكرة المصرية ويستحق قيادة النادي الأهلي،وتحدث أيضا عن حازم أمام يعتبر ابني واحبه على المستوي الشخصي ولدي علاقة جيدة مع الكابتن أمام والدكتوره ووقعت معه وهو لاعب في نادي الصيد،حسام غالي لم أتعامل معاه ولكنه شخصية محترمة وكويسة.