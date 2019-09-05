تبدأ من 75 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر نهائي كأس مصر 2019 “مباراة الزمالك وبيراميدز”







موعد نهائي كأس مصر 2019 سوف يقام مساء الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019 وبحضور جماهيري وذلك بقرار نهائي من اتحاد كرة القدم بعد موافقة الجهات المعنية، مباراة الزمالك وبيراميدز النهائية ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، كما أعلن الاتحاد المصري رسميا عن أسعار تذاكر موعد نهائي كأس مصر 2019 في بيان رسمي صادر عنه منذ قليل، نادي الزمالك حقق كأس مصر من قبل 26 مرة ويبحث هذا العام عن لقب جديد، بينما نادي بيراميدز الوليد يبحث عن اللقب الأول وأول بطولة محلية له.







أسعار تذاكر نهائي كأس مصر 2019

تقرر أن يكون عدد الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك والمقاصة هو 20 ألف متفرج، كما تم دمج تذاكر الدرجتين الثالثة والثانية في فئة واحدة، وسعر تلك التذكرة هو 75 جنيه، وستكون تلك الفئة لها النصيب الأكبر من مجموع عدد التذاكر، سعر تذكرة الدرجة الأولى لمباراة نهائي كأس مصر 300 جنيه، وسعر تذكرة المقصورة 700 جنيه.







موعد نهائي كأس مصر 2019 مباراة الزمالك وبيراميدز

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم “اللجنة المؤقتة”، تعيين المهندس حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات ليكون منسقا عاما للمباراة النهائية، بعد نجاحه الكبير في هذا الدور خلال مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة بمصر، يذكر أن مباراة الزمالك وبيراميدز النهائية ستكون منقولة على قناة on sport، موعد نهائي كأس مصر يوم الأحد عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.





