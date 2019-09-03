موعد نهائي كأس مصر 2019.. تاريخ مباراة الزمالك وبيراميدز “المرتقبة”

متى موعد نهائي كأس مصر 2019 ومتى موعد مباراة الزمالك وبيراميدز النهائية المرتقبة كلها أسئلة تشغل تفكير كل جماهير كرة القدم المصرية والتي تترقب هذا النهائي القوي، حيث أعلن اتحاد كرة القدم المصري رسميا عن موعد نهائي كأس مصر 2019، وفي بيان رسمي عن اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد كرة القدم، تم تحديد يوم الأحد 8 سبتمبر 2019 القادم ليكون موعدا لنهائي الكأس، وأضاف البيان سوف يتم تحديد ملعب المباراة وهل ستكون بحضور جماهير أم لا بعد التشاور مع الجهات المختصة.







مباراة نهائي كأس مصر 2019

نادي الزمالك يبحث عن التتويج ببطولة كأس مصر، وخاصة بعد التدعيمات الكبيرة للفريق من قبل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وبعد خسارة الدوري المصري، نادي بيراميدز يبحث عن البطولة المحلية الأولى له والفوز في موعد نهائي كأس مصر 2019، يقود نادي الزمالك المدير الفني المتميز الصربي ميتشو، بينما يقود نادي بيراميدز المدير الفني الكفء ديسابر، كلا المديرين الفنيين يعرفان بعضهما جيدا.







تأهل نادي الزمالك إلى موعد نهائي كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري، بعدما فاز نجوم القلعة البيضاء على زعيم الثغر بهدف دون رد، بعد أن امتدت المباراة للأوقات الإضافية، نادي بيراميدز تأهل للمباراة النهائية بعدما فاز في قبل النهائي على بتروجت بنتيجة 2-0، يذكر ان بيراميدز قد أقصى الأهلي من بطولة كأس مصر هذا العام من دور الستة عشر.

واصل نادي الزمالك تدريباته بميت عقبة للإعداد لمباراة نهائي كأس مصر القادمة، وقاد التدريبات المدير الفني ميتشو والذي اجتمع مع طارق حامد وشرح له عدد من المهام الخاصة المطلوبة منه، وعاد لتمرينات الزمالك جناحه أحمد سيد زيزرو الذي عاد من الراحة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني، بينما خاض محمود عبد الرازق شيكابالا التدريبات في صالة الجيمانيزيوم بقرار من الجهاز الفني، بعد المصادر أكدت أن موعد نهائي كأس مصر 2019 سيقام على استاد الإسكندرية الدولي بحضور 10 ألاف متفرج، لكن هذا ليس قرار نهائي وفي انتظار الموافقات الأمنية.





