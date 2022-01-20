بعد تألقه مع جالتا سراي التركي، صراع أوروبي لضم النجم المصري مصطفى محمد

محمد خير الحوراني

كشف “راديو مونت كارلو” الفرنسي عن منافسة أوروبية قائمة على ضم النجم المصري ومهاجم نادي جالاتا سراي التركي مصطفى محمد ضمن سوق الانتقالات الشتوية

بعد تألقه مع جالتا سراي التركي، صراع أوروبي لضم النجم المصري مصطفى محمد

المنافسة تشتعل على ضم مصطفى محمد

وأكدت التقارير أن نادي ليون الفرنسي قد بدأ بالفعل مشوار المفاوضات لضم اللاعب المصري إلى صفوفه في الوقت الذي يحاول كُلاً من إشبيلية الإسباني وهيرتا برلين الألماني وليل الفرنسي ضم نجم المنتخب المصري المُنتقل حديثاً إلى جالاتا سراي التركي.

ويشارك النجم المصري مصطفى محمد حالياً مع الفراعنة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل، وكان قد انتقل رسمياً من نادي الزمالك إلى النادي التركي في ديسمبر الماضي ليسجل 15 هدفاً مع فريقه.

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جالتا سراي التركي يفعل بند الشراء الدائم

وقد قام  النادي التركي بتفعيل بند الشراء الدائم في عقد النجم المصري قبل الموعد المحدد عندما دفع 4 ملايين دولار في نهاية العام الماضي، بينما حددت إدارة النادي قيمته المالية في حال انتقاله من جالتا سراي التركي  بـ10 ملايين يورو.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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