الوصل يعود لأرض الوطن.. ويستعد لمباراة الهلال السوداني في كأس محمد السادس

عادت بعثة نادي الوصل لمدينة دبي مساء أمس الخميس قادمة من النمسا، بعد انتهاء معسكر الإمبراطور والذي أقيم بجمهورية النمسا لمدة ثلاثة أسابيع تخلله عدد من المباريات الودية القوية، فريق الوصل بدأ رسميا تدريباته بمقر النادي في دبي استعدادا للمقابلة الهامة أمام الهلال في ذهاب دور 32 من البطولة العربية “كأس محمد السادس 2019″، كما وصلت بعثة نادي الهلال السوداني لمطار دبي ظهر اليوم الجمعة، ولاقت استقبال كبير وحفاوة بالغة.

مباراة الهلال والوصل القادمة في البطولة العربية ستكون المباراة الرسمية الأولى للبطل الإماراتي في افتتاحية الموسم الكروي الرياضي 2019-2020، نادي الوصل الإماراتي خاض عدة تجارب ودية خلال المعسكر الخارجي بمعسكر النمسا، حيث تغلب على فريق ليفيرينج النمساوي بنتيجة 2-0، كما تغلب على فريق ابولون لاريسا اليوناني بنتيجة 4-2، وخسر من نادي قيصري سبور التركي بنتيجة 1-3.

بينما ستكون كورة الهلال والوصل الإماراتي القادمة هي ثالث مباريات الهلال الرسمية في الموسم الكروي الرياضي الجديد 2019-2020، بعدما واجه رايون سبور الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتعادل معه خارج الديار بنتيجة 1-1، كما فاز الهلال على الرابطة كوستي 1-0 في الدوري المحلي السوداني.

مباراة الهلال والوصل الإماراتي الموعد والقنوات الناقلة

مع تمنياتنا للفريقين بتقديم مباراة كبيرة.