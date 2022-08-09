القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 9-8-2022

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات محليا و عالميا, و منها مباراة آيندهوفن ضد موناكو في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا, و محليا الزمالك ضد المقاصة و بيراميدزا ضد غزل المحلة ضمن مواجهات الدوري المصري, و لعشاق كرة القدم نقدم مواعيد مباريات اليوم محليا و عالميا و القنوات الناقلة لها:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا:

زالجيريس فيلنوس X بودو جليمت – الساعة 6 مساء

فيكتوريا بلزن X شيريف تيراسبول – الساعة 7 مساء

بيونيك يريفان X سرفينا زفيزدا – الساعة 7 مساء

ميتييلاند X بنفيكا – الساعة 7:45 مساء

دينامو زغرب X لودوجوريتس رازجراد – الساعة 8 مساء

فرينكفاروزي X كارباج اجدام – الساعة 8 مساء

آيندهوفن X موناكو – الساعة 8:30 مساء

شتورم جراتس X دينامو كييف – الساعة 8:30 مساء

جلاسكو رينجرز X سانت جيلواز – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي:

جزيرا يونايتد X وولفسبيرجر – الساعة 6 مساء

بي 36 تورشافن X فيبورج – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي:

شكوبي X شامروك روفرز – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري و القنوات الناقلة:

غزل المحلة Xبيراميدز– الساعة 6:30 مساء على قناة 2 on time sport

الزمالك X المقاصة– الساعة 9 مساء على قناة 1 on time sport

البنك الأهلي X فاركو– الساعة 9 مساء على قناة 2 on time sport