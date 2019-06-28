القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو اليوم 26-6-2019 في بطولة كاس الأمم الأفريقية

ينتظر الجمهور المصري لكرة القدم متابعة ماتش مصر والكونغو اليوم في إطار ثاني مباريات الجولة الثانية التي يخوضها منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية علي أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي، كما تابعنا في مباراة مصر وزيمبابوي في أولي المباريات في بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 والتي تمكن خلالها منتخب مصر من الفوز بهدف بدون رد بقدم محمود تريزجية، يسعى لاعبي المنتخب في المباراة الثانية لهم في كاس أمم أفريقيا الفوز بنتيجة أفضل واقتناص ثلاثة نقاط جديدة للحصول علي الصدارة بدون منازع والتقدم علي منتخب أوغندا الذي تصدر ترتيب المجموعة الأولي بعد فوزه بهدفين علي منتخب الكونجو، نتعرف الآن علي القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم

يقدم إليكم موقع “نجوم مصرية” مجموعة القنوات الناقلة مصر ضد الكونغو اليوم في مواجهة نارية علي ستاد القاهرة، فيمكنكم بكل سهولة الحصول علي قناة تنقل ماتش مصر اليوم لحظة بلحظة من مجموعة القنوات التي تنقل كاس الأمم الأفريقية 2019 من المجموعة التالية:

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 2

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

ماتش مصر ضد الكونغو

تنطلق مباراة منتخب مصر اليوم ضد الكونغو الأربعاء 26 يونيو 2019 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش العالمي، بينما تكون مباراة مصر والكونغو بتوقيت السعودية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وفي تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، كما ينطلق الماتش في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً نتابع مباراة مصر اليوم بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب لحظة بلحظة، كما سنتابع معكم نتيجة ماتش مصر والكونغو اليوم فور بدايته في نقل ملخص مباراة مصر اللحظي كتابياً في تغطية شاملة.

يعلق علي مباراة اليوم المعلق الكبير علي محمد علي عبر قنوات بين سبورت المشفرة، والتي أرفقناها إليكم ضمن مجموعة القنوات الناقلة أمم أفريقيا 2019 وتنقل ماتش مصر.

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