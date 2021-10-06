القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 وموعدها

يبحث الالاف من عشاق الساحرة المستديرة ومشجعي المنتخب الأخضر عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتي من المقرر أن تقام غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ويترقب الجمهور متابعة تلك المباراة الحماسية التي ستكون على صفيح ساخن، حيث يسعى كلا المنتخبين للفوز بالمباراة واقتناص النقاط الثلاثة لزيادة رصيده، ومواصلة زحفه نحو التأهل للمونديال.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

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ويمكنك متابعة كافة مباريات المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عبر قنوات SSC الرياضية السعودية التي تم اطلاقها مؤخرا على الأقمار الصناعية، حيث تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر القناة السابعة SSC7 من خلال استديو تحليلي كبير يضم مجموعة من كبار المحللين والنقاد الرياضيين، حيث ستنقل المباراة بدون تقطيع وبأعلى جودة للصوت والصورة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية واليابان، في مساء يوم غدا الموافق الخميس 7 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة السعودية، والسابعة بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ويمكنك استقبال القناة الناقلة عبر ادخال تلك الاحداثيات على جهاز الريسيفر الخاص بك: