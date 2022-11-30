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موعد مباراة السعودية والمكسيك والقنوات الناقلة

أسامة مقلد

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة السعودية والمكسيك، التي تقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 المقامة في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

موعد مباراة السعودية والمكسيك والقنوات الناقلة

ويخوض المنتخب السعودي مباراة اليوم ولا بديل أمامه سوى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى دور الـ 16، حيث أنه يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد فوزه التاريخي على الأرجنتين في المباراة الأولى بنتيجة 2 / 1، وبعد الهزيمة من بولندا بنتيجة 2 / صفر.

المنتخب السعودي يودع كأس العالم 2022 قطر بأداء مشرف والأرجنتين وبولندا إلى دور ال 16 في المونديال

ويتصدر المنتخب البولندي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع المكسيك وفوزه على السعودية، بينما يحتل الأرجنتين مركز الوصيف برصيد 3 نقاط وبالتساوي مع السعودية، بينما يتذيل منتخب المكسيك المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد تعادله 1 / 1 مع بولندا في المباراة الأولى.

تقام مباراة السعودية والمكسيك اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت قطر والسعودية.

وتعرض مباراة السعودية والمكسيك عبر قنوات “1 beIN Sports Max”، و”Alkass EXTRA One HD”، و”beIN Sports المفتوحة”.

تأتي مباراة السعودية والمكسيك بتعليق صوتي لكلًا من: حسن العيدروس، عبر قناة “1 beIN Sports Max”، وخليل البلوشي عبر قناة “Alkass EXTRA One HD”.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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