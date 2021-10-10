القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروغواي في تصفيات المونديال

يستعد منتخب الأرجنتين للقاء نظيره منتخب أوروغواي اليوم في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ويترقب الآلاف من المشاهدين مباراة اليوم والتي ستذاع في الساعة الواحدة صباحاً، ونقدم لكم في السطور أدناه معلومات حول المباراة بالإضافة لوقت اللقاء والقنوات الناقلة للمباراة بحسب توقيت كل دولة عربية.

يلتقي منتخب الأرجنتين حامل لقب بطولة كوبا أمريكا اليوم بنظيره الأوروغوياني صاحب المستوى المتميز في مشوار التصفيات اللاتينية المؤهلة الى مونديال قطر، ويسعى منتخب الأرجنتين لتعويض تعثره أمام باراغواي للفوز على نظيره الأوروغوياني بينما يسعى الأخير لتعزيز فرصته في اللحاق بركب المتأهلين وتحقيق أفضل النتائج قبل انقضاء فترة التوقف الدولي والتي ستستمر لعدة أيام قبل أن تستأنف الدوريات المحلية نشاطها مجدداً.

موعد مباراة الأرجنتين وأوروغواي:

يلعب منتخب الأرجنتين في مواجهة منتخب أوروغواي اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، 12.30 صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع المباراة بتوقيت مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويلعب المنتخبان في ملعب مونومنتال فيسبوكيو بالعاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس ومن شأن ذلك أن يعلي همة المنتخب الأرجنتيني ويحفزه على الفوز في أرضه وبين جماهيره.

وكان منتخب الأرجنتين قد تعادل بدون أهداف في اخر مباراة له في التصفيات أمام منتخب باراغواي صاحب المستوى المتواضع، وبالنسبة لمشوار الأرجنتين في التصفيات حتى الآن فإنه يعد مقبولاً الى حد ما، وبالنسبة لمنتخب أوروغواي فكانت اخر مباراة له قد انتهت بالتعادل سلبياً بدون أهداف أمام منتخب كولومبيا وقبله فاز منتخب أوروغواي على منتخب الاكوادور بهدف وحيد بدون رد.

وتذيع قناة بي ان سبورت بريميوم الثانية اللقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة والـ 12 والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتعد قنوات بي ان سبورت هي الناقل الحصري والوحيد لمنافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022.