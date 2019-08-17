البطولة العربية 2019-2020..جدول مواعيد دور 32، مباريات الاتحاد، الإسماعيلي، الاتحاد السعودي، الهلال السوداني، المريخ

ننشر جدول البطولة العربية 2020 دور 32 من كأس الملك محمد السادس البطولة الأقوى على مستوى الوطن العربي وجائزتها الأولى 6 ملايين دولار أمريكي، وتبدأ مباريات كأس محمد السادس ودور 32 رسميا من يوم 20 أغسطس 2019 الجاري، حيث يخرج الفريق المغلوب من مباراتي الذهاب والعودة، على أن يتأهل الفريق الفائز لدور الستة عشر أو ثمن النهائي، يشارك من مصر في البطولة العربية 2020 الاتحاد السكندري والإسماعيلي، النجم الساحلي التونسي حامل اللقب متواجد في البطولة، ويشارك من السعودية الاتحاد والشباب.

جدول البطولة العربية 2020 دور 32 “كأس محمد السادس”

يبدأ جدول البطولة العربية 2020 يوم 20 أغسطس 2019 بلقاء هام وقوي يجمع الهلال السوداني والوصل الإماراتي، ويشارك من السودان في كأس محمد السادس نادي المريخ، والذي سيبدأ مشوار البطولة بلقاء قوي مع الوداد المغربي، نادي الشباب السعودي ينتظر أحد الفرق المتأهلة من الدور التمهيدي، بينما نادي الاتحاد السعودي يلتقي العهد اللبناني في دور 32.

ومن أقوى مباريات جدول كأس محمد السادس 2020 دور 32 مباراة الاتحاد السكندري المصري مع العربي الكويتي، وأيضا من المباريات القوية لقاء الشرطة العراقي مع الكويت الكويتي، كما يلتقي حامل اللقب النجم الساحلي مع نادي شباب الأردن، الجزيرة الإماراتي هامة مع النصر العماني، القنوات الناقلة للبطولة العربية ستكون قناة أبوظبي الرياضية.

