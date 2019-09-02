الأهلي يعين رينيه ويلر مديراً فنياً بعقد سنوي قابل للتجديد

أنهى النادي الأهلي جدلاً طويلاً بشأن منصب المدرب الأول، وذلك بعد إعلانه أن السويسري رينيه ويلر سيكون مسؤولاً عن فريق كرة القدم في النادي بعد مارتن لاسارتي، الذي أقيل في منتصف أغسطس بعد خسارته أمام الأهرامات في كأس مصر، وقد اختار المدرب السويسري ثلاثة أعضاء أجانب في فريقه التدريبي، وهي نقطة كانت مثيرة للجدل حيث أراد الأهلي تعيين مدرب عام وطني، لكنه وافق أخيرًا على طلبات المدرب الجديد.

توجه وفد من مجلس إدارة الأهلي، برئاسة خالد مرتجي وأمير توفيق، إلى سويسرا قبل يومين، بعد توقف المفاوضات مع الإيطالي لوتشيانو سباليتي والبرازيلي مانو مينيزيس، وقد تم اختيار Weiler بعد مناقشات طويلة داخل لجنة التخطيط في النادي، بما في ذلك طه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي.

راتب مدرب الأهلي الجديد رينيه ويلر

وافق المدير السويسري رينيه ويلر البالغ من العمر 44 عامًا على راتب سنوي قدره 2 مليون دولار، على الرغم من محاولات مورتاجي وتوفيق لخفضه، ومن المتوقع أن يصل المدرب السويسري إلى القاهرة يوم الأحد لبدء عمله رسمياً مع الفريق، وستكون مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت بطلة غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ويلر سيقود الأهلي في هذه المباراة أم أن طاقم التدريب المؤقت بقيادة محمد يوسف سيواصل عمله حتى يتعرف المدرب الجديد على الفريق، سيبقى المدير الحالي لكرة القدم، سيد عبد الحافظ، في منصبه، بينما سيكون سامي كومسان مساعد المدير.

خبرات رينيه ويلر السابقة

درب ويلر نصيبه العادل من الأندية في أوروبا بشكل رئيسي في سويسرا وألمانيا وبلجيكا بما في ذلك الفريقان السويسريان أراو و إف سي لوزرن، بالإضافة إلى نادي نورمبرغ الألماني، ومع ذلك، كان أنجح مهمة له مع العملاق البلجيكي آر إس سي أندرلخت الذي قاد إلى الفوز بلقب الدوري في عام 2017 وكذلك كأس السوبر.