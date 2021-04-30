أخبار نادي الزمالك اليوم : بعد التعادل مع المقاولون… الزمالك يبدأ الاستعداد لبيراميدز دون راحة

يخوض الفريق الأول بنادي الزمالك تدريبات اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيله في تمام الساعة التاسعة مساءا، وجاء هذا القرار من قبل المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، وذلك عقابا للاعبين على المستوى الذي قدموه خلال أحداث مباراة المقاولون العرب مساء امس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ليفقد الزمالك نقطتين في مشوار الصدارة على جدول الترتيب.

الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز دون راحة.

ويبدأ نادي الزمالك الاستعداد للمواجهة المرتقبة مع نادي بيراميدز دون راحة، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري حتى الجولة ال18.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة من 18 مباراة خاضها في بطولة الدوري هذا الموسم، بينما يحتل فريق الأهلي وصافة الترتيب برصيد 36 نقطة مع وجود ثلاث مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.