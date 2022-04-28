طريقة عمل بيتيفور العيد بكل سهولة وبمكونات بسيطة

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نحن في إنتظار أجمل الأيام أيام الفرح والسعادة أيام عيد الفطر المبارك والذي تستقبله المنازل بكل سعادة وفرح وبأجمل روائح الحلويات المميزة التي تعد خصيصا لهذه الأيام فقط ونشتاق إلى طعمها المميز من سنة إلى سنة من منا لا يحب طعم الكعك اللذيذ والبيتيفور الشهي والغريبة التي تذوب في الفم والبسكويت الذي يعشقه الأطفال مع الحليب. واليوم أعددنا لكي أفضل طريقة لتحضير البسكويت والغريبة والبيتيفور.

مكونات عمل بسكويت العيد:

كيلو من الدقيق الفاخر.

نصف كيلو من الزبدة.

3 أكواب من السكر البودر.

4 بيضات.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من ريحة البرتقال.

طريقة عمل بسكويت العيد:

نحضر العجان الكهربائي ونضع فيه الزبدة والسكر. نشغل العجان على سرعة منخفضة ونقوم بتزويد السرعة بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي. نضيف البيض بالتدريج إلى خليط الزبدة والسكر.

نضع الفانيليا وريحة البرتقال ونستمر بالخفق. نضيف كوب من الحليب بالتدريج مع الخفق إلى الخليط. نضيف الدقيق والبيكنج بودر على الزبدة والسكر في العجان. نقوم بالعجن لمدة دقيقة واحدة على السرعة الأولى حتى نحصل على قوام كريمي لعجينة البسكويت. نحضر كيس حلواني ونضيف عجينة البسكويت ونفرغ منه الهواء. نحضر صينية الخبز ونشكل فيها البسكويت. ندخل البسكويت فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق.

مقادير عمل الغريبة:

نصف كوب دقيق فاخر.

كوب من السكر البودر.

2 كوب إلا ربع سمن.

طريقة عمل الغريبة:

نقوم بإحضار العجان نضع فيه السكر نضيف إليه السمنة.

نخفق على سرعة وسط لمدة ثلاث دقائق ثم نضيف الدقيق نقوم بالخفق على سرعة أعلى لمدة عشر دقائق حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بإدخال الغريبة إلى الثلاجة لمدة من نصف ساعة.

نقوم بتشكيل عجينة الغريبة على شكل كرات ونزينها حسب الرغبة.

نضع الغريبة في صواني الخبز وندخلها إلى الثلاجة مرة أخرى لمدة عشر دقائق قبل الخبز.

ندخل الغريبة الفرن ساخن مسبقا على الرف الأوسط في درجة حرارة 140 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

مكونات عمل بيتيفور العيد:

كيلو من الدقيق الفاخر.

4 أكواب وربع من الزبدة.

2 كوب ونصف من السكر البودر.

4 بيض.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة عمل بيتيفور العيد: