طريقة تحضير البسبوسة
البسبوسة من الحلويات الشهية والمنتشرة بشكل كبير في مصر، وكثيرا ما تحب ربات البيوت خبزها في المنزل؛ لإسعاد أسرتها، إليكم طريقة عمل البسبوسة.
مقادير البسبوسة
- كوبين ونصف سميد.
- كوب من جوز الهند.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- 200 جرام من الزبادي.
- 200 جرام من الزبدة، المذابة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- لوز مقشر، أو بندق أو فستق حلبى (حسب الرغبة)
- لبن لو لزم الأمر.
مقادير القطر أو الشربات
- واحد ونصف كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير البسبوسة
- قومي بمزج جوز الهند والسميد والسكر والدقيق والبيكينج بودر، والزبادي والملح والزبدة المذابة والفانيليا في إناء.
- لو كان الخليط ثقيلا جدا، أضيفي قليلا من اللبن.
- افردي الخليط في صينية فرن مدهونة بالزبدة.
- وقطعيها على شكل مربعات.
- ضعي لوزة أو لوزتين في وسط كل مربع (لو استخدمتي الفستق أو البندق يمكنك ملئ المربع بأكمله بالمكسرات المبشورة).
- اخبزيها في الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 35-40 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.
طريقة عمل القطر
- قلبي السكر مع الماء حتى يذوب السكر تماما، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
- أضيفي عصير الليمون ثم قلبي مرة ثانية.
- ارفعي القطر أو الشربات من على النار واتركيه حتى يبرد.
- صبي القطر على البسبوسة وهي ساخنة.
- اتركي البسبوسة حتى تبرد ثم قدميها.