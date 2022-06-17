وصفات طبخ

طريقة تحضير البسبوسة

البسبوسة من الحلويات الشهية والمنتشرة بشكل كبير في مصر، وكثيرا ما تحب ربات البيوت خبزها في المنزل؛ لإسعاد أسرتها، إليكم طريقة عمل البسبوسة.

بسبوسة اللوز

مقادير البسبوسة

  • كوبين ونصف سميد.
  • كوب من جوز الهند.
  • كوب من السكر.
  • نصف كوب من الدقيق.
  • ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
  • ربع ملعقة صغيرة من الملح.
  • 200 جرام من الزبادي.
  • 200 جرام من الزبدة، المذابة.
  • ملعقة صغيرة من الفانيليا.
  • لوز مقشر، أو بندق أو فستق حلبى (حسب الرغبة)
  • لبن لو لزم الأمر.

طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية

في 10 دقائق .. طريقة عمل البسبوسة المرملة والطرية بالسميد مثل الجاهزة

مقادير القطر أو الشربات

  • واحد ونصف كوب من السكر.
  • كوب من الماء.
  • ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير البسبوسة

  • قومي بمزج جوز الهند والسميد والسكر والدقيق والبيكينج بودر، والزبادي والملح والزبدة المذابة والفانيليا في إناء.
  • لو كان الخليط ثقيلا جدا، أضيفي قليلا من اللبن.
  • افردي الخليط في صينية فرن مدهونة بالزبدة.
  • وقطعيها على شكل مربعات.
  • ضعي لوزة أو لوزتين في وسط كل مربع (لو استخدمتي الفستق أو البندق يمكنك ملئ المربع بأكمله بالمكسرات المبشورة).
  • اخبزيها في الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 35-40 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.
بسبوسة اللوز
طريقة عمل البسبوسة
بسبوسة الفستق
بسبوسة الفستق

طريقة عمل القطر

  • قلبي السكر مع الماء حتى يذوب السكر تماما، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
  • أضيفي عصير الليمون ثم قلبي مرة ثانية.
  • ارفعي القطر أو الشربات من على النار واتركيه حتى يبرد.
  • صبي القطر على البسبوسة وهي ساخنة.
  • اتركي البسبوسة حتى تبرد ثم قدميها.
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مريم محمود

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة قسم علوم ابتدائي.. من مواليد1996، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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