سر تتبيلة ريش الضاني للعيد من شيف فاطمة أبو حاتي

تعتبر ريش الضاني المشوية من أفضل الأكلات التي تعد على مائدة الطعام في العيد الأضحى، حيث يعشق تناولها الكبار والصغار فهي تتميز بمذاق رائع جدا ورائحة الشوي تجنن، واليوم سوف نستعرض لكم طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي لريش الضاني المشوية، بمكونات متوفرة في المطبخ، وإليكي سيدتي خطوة بخطوة سر تتبيلة الريش الضاني للعيد.

مقادير ريش الضاني:

كليو لحمة من ريش الضاني. ملعقة ملح حسب الرغبة. معلقتين من زيت الزيتون. ملعقتين من الخل. ملعقة من النعناع المطحون. ملعقة فلفل أسود. ملعقة من صلصة الباربكيو. معلقة من الصلصة الحارة المعروفة بالهريسة.

طريقة تحضير الريش الضاني: