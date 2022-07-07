سر تتبيلة ريش الضاني للعيد من شيف فاطمة أبو حاتي
تعتبر ريش الضاني المشوية من أفضل الأكلات التي تعد على مائدة الطعام في العيد الأضحى، حيث يعشق تناولها الكبار والصغار فهي تتميز بمذاق رائع جدا ورائحة الشوي تجنن، واليوم سوف نستعرض لكم طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي لريش الضاني المشوية، بمكونات متوفرة في المطبخ، وإليكي سيدتي خطوة بخطوة سر تتبيلة الريش الضاني للعيد.
مقادير ريش الضاني:
- كليو لحمة من ريش الضاني.
- ملعقة ملح حسب الرغبة.
- معلقتين من زيت الزيتون.
- ملعقتين من الخل.
- ملعقة من النعناع المطحون.
- ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة من صلصة الباربكيو.
- معلقة من الصلصة الحارة المعروفة بالهريسة.
طريقة تحضير الريش الضاني:
- أولا نضع في وعاء كبير زيت الزيتون وملعقة الصلصة الحارة وملعقة من صلصة الباربكيو، ثم نبدأ بتقليب هذه المكونات.
- وبعد ذلك نضيف الفلفل الأسود والملح المقدار يكون حسب الرغبة.
- ثم نضيف النعناع الأخضر يجب أن يكون مطحون مثل البودرة.
- وبالتالي نضيف التتبيلة لريش الضاني ونقوم بدعك التتبيلة في اللحمة جيدا.
- وبعدها نترك ريش الضاني تشرب من التتبيلة جيدا من ساعتين إلى ثلاثة ساعات للحصول على مذاق مميز للحمة.
- قومي بتحضير شواية الفحم بوضع كمية مناسبة من الفحم وإشعاله، ثم نرص ريش الضاني على الشوية حتى تنضج وتصبح جاهزة لتقديم.
- تقدم ريش الضاني المشوية مع سلطات والعيش وبألف هنا للجميع، وكل عام وأنتم بخير عيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية.