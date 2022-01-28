بزجاجة الماء الفارغة حضري حلوى رائعة في المقلاة سهلة وسريعة بأبسط المكونات في المنزل
طريقة عمل حلوى رائعة في المقلاة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة في المنزل من الوصفات الاقتصادية لعمل شئ حلو للأسرة والأطفال خاصة في ليال الشتاء الباردة فالحلويات من أكثر الوصفات التي تعطي طاقة بجانب المشروبات الساخنة، ومن مكاننا هذا نقدم لكم الوصفات السهلة والسريعة التي لا تحتاج إلى مجهود ولا مكونات عديدة لكي تستطيع ربة المنزل عمل العديد من الأكلات والتنوع واختيار ما تحب حسب الرغبة، وصفة اليوم عبارة عن حلوى تشبه الكيك بالشوكولاتة في مذاقها والبسكويت في شكلها فهي وصفة جميلة يمكن أن تقدم للضيوف كنوع طعام غير تقليدي شكله قيم ومميز على المائدة أيضاً.
مقادير حلوى المقلاة السريعة
3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
كوب طحين يعادل 150 جرام.
كوب من السكر يعادل 150 جرام.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 6 جرام.
ملعقة صغيرة خل.
ملعقة ونصف كبيرة كاكاو خام غير محلى 15 جرام.
رشة ملح.
الحشو شوكولاتة بيضاء مذابة.
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طريقة عمل حلوى رائعة في المقلاة
البعض يطلق على هذه الحلوى كيك المقلاة السريعة فهي بالخطوات البسيطة على النحو التالي:-
- في الخلاط ضعي البيض والسكر ورشة الملح ثم يخلط جيداً.
- ثم ينخل الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ثم يخفق حتى تمتزج تماماً.
- أحضري زجاجة مياه فارغة قومي بثقب الغطاء بشيء ساخن وذلك لعمل ثقب دائري قطره .05 سم أي ثقب صغير نسبياً.
- ضعي الحلوى السائلة في الزجاجة وتغطى بالغطاء.
- ثم تسخن مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار هادئة ثم تصب الحلوى عن طريق الضغط وسط الزجاجة بالتالي سوف تنزل العجينة السائلة بشكل دائري.
- قومي بصب الخليط بنفس الشكل وحاولي أن تكون الحجم واحد، انتظري قليلاً ثم تقلب على الناحية الأخرى ثم تنشل.
- أحضري شوكولاتة بيضاء مذابة خذي منها كمية مناسبة ضعي على واحدة من الكيك الصغير ثم الصقي أخرى فوقها وهكذا حتى تنهي كل الكمية الموجودة.
- بعد ذلك يمكن أن تغطى هذه الحلوى اللذيذة بشوكولاتة غامقة مذابة أو تعمل خطوط بالشوكولاتة أيضاً التزيين حسب الرغبة..بالهنا والعافية.
العلوي.خديجة