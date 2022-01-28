بزجاجة الماء الفارغة حضري حلوى رائعة في المقلاة سهلة وسريعة بأبسط المكونات في المنزل

طريقة عمل حلوى رائعة في المقلاة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة في المنزل من الوصفات الاقتصادية لعمل شئ حلو للأسرة والأطفال خاصة في ليال الشتاء الباردة فالحلويات من أكثر الوصفات التي تعطي طاقة بجانب المشروبات الساخنة، ومن مكاننا هذا نقدم لكم الوصفات السهلة والسريعة التي لا تحتاج إلى مجهود ولا مكونات عديدة لكي تستطيع ربة المنزل عمل العديد من الأكلات والتنوع واختيار ما تحب حسب الرغبة، وصفة اليوم عبارة عن حلوى تشبه الكيك بالشوكولاتة في مذاقها والبسكويت في شكلها فهي وصفة جميلة يمكن أن تقدم للضيوف كنوع طعام غير تقليدي شكله قيم ومميز على المائدة أيضاً.

مقادير حلوى المقلاة السريعة

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب طحين يعادل 150 جرام.

كوب من السكر يعادل 150 جرام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر 6 جرام.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة ونصف كبيرة كاكاو خام غير محلى 15 جرام.

رشة ملح.

الحشو شوكولاتة بيضاء مذابة.

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طريقة عمل حلوى رائعة في المقلاة

البعض يطلق على هذه الحلوى كيك المقلاة السريعة فهي بالخطوات البسيطة على النحو التالي:-