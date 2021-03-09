موعد أذان المغرب في شهر رمضان المبارك 2021

بواسطة عزت محمد

باقي أقل من 36 يوماً على شهر رمضان المبارك، حيث الأجواء الإيمانية العالية، وروح الطمأنينة والسكينة، رمضان حيث تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين، رمضان حيث الصيام والقيام والتهجد وتلاوة القرآن، حيث موائد الرحمن وإفطار المساكين، حيث عزومة الأهال ودفء الأسرة، رمضان حالة خاصة لا تتكرر مرتان في العام، لذا سوف نعرض لكم في مقالنا هذا على موقع نجوم مصرية مواعيد أذان المغرب في شهر رمضان المبارك وفقا لإمساكية رمضان 2021.

موعد أذان المغرب في مصر 3 رمضان 1439 هـ
المحتويات إخفاء
1. مواعيد أذان المغرب في رمضان 2021:
2. الثلاثاء 13 أبريل:
3. الأربعاء 14 أبريل:
4. الخميس 15 أبريل:
5. الجمعة 16 أبريل:
6. السبت 17 أبريل:
7. الأحد 18 أبريل:
8. الاثنين 19 أبريل:
9. الثلاثاء 20 أبريل:
10. الأربعاء 21 أبريل:
11. الخميس 22 أبريل:
12. الجمعة 23 أبريل:
13. السبت 24 أ بريل:
14. الأحد 25 أبريل:
15. الاثنين 26 أبريل:
16. الثلاثاء 27 أبريل:
17. الأربعاء 28 أبريل:
18. الخميس 29 أبريل:
19. الجمعة 30 أبريل:
20. السبت 1 مايو:
21. الأحد 2 مايو:
22. الاثنين 3 مايو:
23. الثلاثاء 4 مايو:
24. الأربعاء 5 مايو:
25. الخميس 6 مايو:
26. الجمعة 7 مايو:
27. السبت 8 مايو:
28. الأحد 9 مايو:
29. الاثنين 10 مايو:
30. الثلاثاء 11 مايو:
31. الأربعاء 12 مايو:

مواعيد أذان المغرب في رمضان 2021:

الثلاثاء 13 أبريل:
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موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:21 مساءً.

الأربعاء 14 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:22 مساءً.

الخميس 15 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:22 مساءً.

الجمعة 16 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:23 مساءً.

السبت 17 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:24 مساءً.

الأحد 18 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:24 مساءً.

الاثنين 19 أبريل:

موعد أذان المغرب سوفيكون في تمام الساعة: 6:25 مساءً.

الثلاثاء 20 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:25 مساءً.

الأربعاء 21 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:26 مساءً.

الخميس 22 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:27 مساءً.

الجمعة 23 أبريل:

موعد أذان المغرب سوفيكون في تمام الساعة: 6:27 مساءً.

السبت 24 أ بريل:

موعد أذان المغرب سوفيكون في تمام الساعة: 6:28 مساءً.

الأحد 25 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:29 مساءً.

الاثنين 26 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:29 مساءً.

الثلاثاء 27 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:30 مساءً.

الأربعاء 28 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:31 مساءً.

الخميس 29 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:31 مساءً.

الجمعة 30 أبريل:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:32 مساءً.

السبت 1 مايو:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:32 مساءً.

الأحد 2 مايو:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:33 مساءً.

الاثنين 3 مايو:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:34 مساءً.

الثلاثاء 4 مايو:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:34 مساءً.

الأربعاء 5 مايو:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:35 مساءً.

الخميس 6 مايو:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:36 مساءً.

الجمعة 7 مايو:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:36 مساءً.

السبت 8 مايو:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:37 مساءً.

الأحد 9 مايو:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:38 مساءً.

الاثنين 10 مايو:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:38 مساءً.

الثلاثاء 11 مايو:

موعد أذان المغرب سوفيكون في تمام الساعة: 6:39 مساءً.

الأربعاء 12 مايو:

موعد أذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة: 6:40 مساءً.

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عزت محمد

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