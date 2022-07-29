عام سعيد.. تهنئة رأس السنة الهجرية 1444 للعائلة والأصدقاء ودعاء استقبال العام

تهنئة رأس السنة الهجرية يتزايد منذ يومين تقريبا البحث عنها، كما عهدنا الجمهور العربي في شتى بقاع العالم يبدأ مع اقتراب كل مناسبة أو عيد أو رأس سنة بالبحث عن أحلى التهاني والتبريكات لإرسالها إلى أصدقائه أو عائلته، حيث أن هذا الأمر أصبح متعارف عليه من طرف جميع الناس، ونظرا لاقتراب رأس عام 1444، فإنه من دواعي سرورنا في موقع نجوم مصرية أن نعرض لجميع الراغبين في التهاني والتبريكات وكذلك دعاء استقبال هذه السنة الجديدة، من خلال موقعنا، حيث يود الملايين من الباحثين عبر الإنترنت الحصول على تلك التهنئات الجميلة وكذلك الصور المصممة للتهنئة بمناسبة قدوم هذه السنة الجديدة، كما أن هذا اليوم من السنة هو يوم عطلة حيث تعطى فيه الإجازة للناس، كالعاملين في المصالح الحكومية والوزارات وغير ذلك، ولأهمية هذه المناسبة العظيمة نقدم لكم تهنئات وصور في هذا المقال ونرجوا أن تنال إعجابكم.

تهنئة رأس السنة الهجرية 1444

نظرا لأن رؤية شهر هلال محرم غير موحدة في العالم بأكمله، فهي تختلف من قطر إلى قطر، حيث توجد عدد من الدول التي أعلنت أن اليوم الجمعة هو بداية السنة الهجرية الجديد، توجد عدد كن الدول العربية والإسلامية تؤكد بأن رؤية هلال محرم ستكون ليلة السبت وعليه فإن يوم السبت الموافق ثلاثين من شهر يوليو هو أول أيام سنة 1444، وذلك برؤية عدد من الدول على رأسها المملكة العربية السعودية ومصر وغيرهم من الدول العربية، وبما أن هذا اليوم هو يوم عيد وذو أهمية كبيرة لدى جميع المسلمين فجدير بالذكر أن تهنئة رأس السنة الهجرية 1444 تشهد أعدادا هائلة من الباحثين على الإنترنت الراغبين في تقديم التبريكات والتهاني إلى زملائهم أو عائلاتهم أو إخوتهم إلى غير ذلك، حيث أن طابع العيد يسيطر على مناسبة رأس كل سنة بل وأحيانا تكون الإحتفالات أضخم بكثير.

دعاء استقبال رأس السنة الهجرية 1444

اللهم إنا نسألك خير هذا العام وخير ما فيه، اللهم أصلح فيه أمر المسلمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على تقواك، فقد أن كل عام شر من الذي بعده فاللهم ياغفور يارحيم ثبتنا على المحجة البيضاء وقنا شرور هذا العام واجعله بادرة الخير واليمن والبركات.

اللهم إنا نسألك أن تجعله عاما مليئا بالأفراح والمسرات وأن تفرج في همومنا وهموم جميع جميع المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم فك فيه كرب جميع المسلمين في كل أنحاء العالم، اللهم اقض حوائجنا وحوائجكم وحقق آمالنا وآمالهم.