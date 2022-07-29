دعاء السنة الهجرية الجديدة

نستقبل غدا السبت العام الهجري الجديد 1444, و مع دخول عام جيد يمكن للمسلم ترديد العديد من الأدعية المأثورة في وداع عام منصرم واستقبال عام جديد, نجوم مصرية تقدم في هذه المناسبة بعض الأدعية التي يمكن الدعاء بها تقربا إلى الله سبحانه و تعالى لفك الكرب و إزالة الحزن.

فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الهلال قال:«اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ», وبلفظ آخر ورد قوله:”«اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

و من أدعية نهاية العام الهجري:«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك، اللهم إنّي أسألك أن تباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهمّ نقّني من الخطايا، كما ينقّى الثوب الأبيض من الدّنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثّلج والبرد، اللهم في آخر السنة وأولها وجّهت وجهي إليك اللهمّ إنّي أُشهدك أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لك يا ربّ العالمين».

و لاستقبال العام الهجري يمكن ترديد بعض الأدعية منها:

– «اللهم يا جابر الخواطر ويا طبيب الحائرين اللهم اشف كسر قلوبنا في السنة المقبلة، اللهم إنّا نتضرّع إليك ونسألك أن يكون دعائنا وتضرّعنا بين يديك عملاً يقرّبنا منك، اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم، اللهم ارزقنا شكرك وذكرك وحسن عبادتك».

– «اللهم رفعنا أيدينا في بداية عامنا الجديد، فأنت أمرتنا بالدّعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذّب عهدك، اللهم ما كان في هذا العام من خير فاكتبه لي، وما كان فيه من شرّ فاصرفه عنّي برحمتك وقوّتك يا ذا القوة المتين».

– اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين.

– مولاي يا الله، أسألك أن تهديني سواء السبيل، وأن تقضي لي جميع حوائجي، وأن تُيسّر لي أموري وتُبارك لي في وقتي. اللهم أنت ربي فاغفر ذنبي، واستر عيبي، ويسّر أمري، ووفقني لما تُحب، وارضني به يا الله.

– يا رب في هذا العام الجديد هب لنا بابًا في الجنة، واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته.

– اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن، وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين، وأن نمشي على خطاه.