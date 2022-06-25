أدعية مكتوبة ومستجابة في يوم عرفة 1443

تزامنًا مع قرب الدخول في شهر ذي الحجة حيث موسم الحج لهذا العام وبدء بالفعل المسلمون في كافة أنحاء العالم يتوافدون فرادى وجماعات إلى أراضي المملكة العربية السعودية حيث الحرم المكي ومنى وعرفات محرمين وناوين أداء حج بيت الله الحرام لهذا العام 1443 هجرية، كما أن حجاج الداخل من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المهمة من الجاليات الأجنبية بدؤوا في التعاقد مع شركات السياحة الخاصة بالحج لأداء فريضة الحج لهذا العام، ويبدأ موسم الحج بدخول شهر ذي الحجة حيث يبدأ الميمون بطواف القدوم ثم أداء الركن الأعظم من شريعة الحجة وهو الوقوف بعرفة ثم بعد ذلك النور من عرفات إلى مزدلفة والتقاط الحصى منه ثم الاتجاه إلى منى حيث رمي الجمرات في ثلاث أيام التشريق.

موعد وقفة عرفة 2022

وقفة عرفة هو الوقوف بصعيد جبل عرفات في الزمان والمكان المحدد وهو صعيد الجبل والمح بحدود واشارات معينة والزمان وهو من قبل طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام والذي سيوافق هذا العام بالتقويم الميلادي الثامن من شهر يوليو وحتى زوال وغروب الشمس ويصلي على الجبل صلاة الظهر والعصر جمع قصر تقديم والمغرب والعشاء جمع قصر تقديم لكي يفرغ المسلمين للذكر والدعاء ورفع المشقة عنهم في الوضوء و ليفسح لهم المجال للدعاء، ويعد الوقوف بعرفة هو الركن الأهم والأكبر في فريضة الحج إذ قال نبينا الكريم “الحج عرفة”، وفي هذا اليوم المبارك يتقبل الله الدعاء من عبادة.

فضل الدعاء في يوم عرفة

ليوم عرفة فضل عظيم على المسلمين المؤدين لفريضة الحج، في الفصل على الحجاج أن الله عز وجل يباهي بهم ملائكته، ويقول لهم:

انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فيغفر لجميع من وقف بعرفات

أما عن الفضل لغير الحجيج فإن صيام يوم عرفات يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، فيجب على الميموني عامة سواء حجيج لو غير حجيج أن يغتنموا الفرصة وأن يكثروا من الذكر والدعاء ويدعون بما شاهدوا ولا توجد صيغة معينة للدعاء وإنما شريطة عقد النية والإلحاح والإخلاص في الدعاء، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

أدعية مكتوبة ومستجابة ليوم غرفة