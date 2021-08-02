تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك للأطفال Nat Geo Kids على نايل سات

تُعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من بين أكثر القنوات المحببة لنفوس المشاهدين من جميع أنحاء العالم وبالأخص في الوطن العربي حيث يحرص الكثير من الناس على تنزيل القناة في أجهزة المستقبلات الخاصة بهم لمشاهدة الأفلام الوثائقية وكذلك البرامج الحصرية التي تتفرد بها قنوات ناشيونال جيوغرافيك مثل برامج الحياة البرية وكذلك برامج الطبخ حول العالم ولا ننسى البرامج الأصلية التي تنتجها قنوات ناشيونال جيوغرافيك للإثارة والتشويق مثل برامج الهروب من السجن وكذلك الحبس الإجباري في الغربة، كل ذلك واكثر تجدونه على شاشة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي.

ويجدر بالذكر أن قنوات ناشيونال جيوغرافيك تابعة في الأصل لمؤسسة ناشيونال جيوغرافيك العالمية والتي يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا وليس في أبو ظبي كما يعتقد البعض، ومدينة أبو ظبي عاصمة الإمارات تستضيف مقر الفرع العربي لمؤسسة ناشيونال جيوغرافيك العالمية لذلك جرى تسمية القناة باسم المدينة التي تقع فيها وهي أبو ظبي عاصمة الامارات العربية المتحدة.

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي العديد من البرامج والأفلام الوثائقية التي لا يمكن للفرد منع نفسه من مشاهدتها، ولعل برامج الحياة البرية هي الأشهر من بين برامج هذه القناة الفريدة، وتقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي أيضاً برامجاً ترفيهية وتعليمية مخصصة للأطفال عبر قناتها الثانية المخصصة للأطفال Nat Geo Kids والتي تعرض العديد من البرامج والمسلسلات الترفيهية والتعليمية التي تناسب عقلية الأطفال في المشاهدة ومطالعة البرامج التي تهمهم، وتقدم قناة Nat Geo Kids العديد من البرامج التعليمية مثل برامج الحياة البرية والحيوانات عموماً وكذلك برامج المعلومات العامة والمعرفية التي تتفرد بها قناة Nat Geo Kids وتقوم ببثها بشكل حصري.

تردد قناة Nat Geo Kids على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12322 الاستقطاب: رأسي “عمودي” V. معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 4\3

ويذكر بأن مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك كانت قد أطلقت في تلميحات سابقة لإطلاق القناة عام 2017 بأن هناك قناةً جديدة مخصصة للأطفال قادمة قريباً، وتعتبر قناة ناشيونال كيدز المخصصة للأطفال إنتاجاً اماراتياً بنسبة 100% وذلك نظراً لأنها تبث البرامج الخاصة بها باللغة العربية، وتمتلك مؤسسة أبو ظبي للإعلام تلك القناة.