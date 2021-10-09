٥ عادات يومية تسبب ضعف التركيز وقلة النشاط

يعاني الكثير من الأفراد من ضعف الأداء الاجتماعي والمهني بسبب الشعور بقلة الرغبة وضعف التركيز في المهام اليومية بل وعدم الرغبة في العمل أو الدراسة وفيما يلي توجد مجموعة من السلوكيات السلبية الخاطئة التي يقوم بها الأفراد بشكل مستمر يومياً مما يؤثر على حياتهم الاجتماعية والمهنية:

قلة ساعات النوم وعدم إنتظامها :

أثبت الأبحاث العلمية أن السبب الأول في ضعف التركيز والنشاط هو النوم الغير منتظم والغير مكتمل، حيث أنها تؤثر على وظائف الدماغ، والمعدل الطبيعي لساعات النوم هو من ٦ – ٨ ساعات.

قلة شرب المياه والسوائل:

لابد من شرب الكثير من المياه بشكل يومي ما لا يقل عن ٣ لتر يومياً من المياه ويفضل أن تمر المياه بفلاتر لتنقيتها من الشوائب، ولأنها تساعد على التركيز بشكل كبير، والأكثر خطورة أن الأفراد الذين يتجهون بشكل كبير للمياه الغازية لا يتجهون لشرب المياه.

قلة ممارسة الرياضة:

ممارسة الرياضة بشكل مستمر يومياً تساعد كثيراً على منح الجسم الطاقة والمرونة التي يحتاجها، وتوجد العديد من التمارين المنزلية التي يمكن ممارستها وليس بالضرورة ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية.

قلة تناول الخضراوات والفاكهة:

لابد من تناول الخضراوات والفاكهة والمكسرات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة التي تساعد على التركيز والتي يحتاجها المخ.

متابعة الأجهزة الذكية لفترات طويلة:

تسبب النظر في شاشات الهواتف الذكية والحاسب الآلي والتلفاز أيضاً إلى دوار (دوخة)، وضعف النظر على المدى البعيد، وتؤثر على قوة التركيز في المهام الأخرى.