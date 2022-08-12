بعد بدء العمل به.. كل ما تود معرفته عن إسكوتر الإسعاف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء إدخال “الاسكوتر الكهربائي الإسعافي” إلى العمل في أسطول هيئة الإسعاف المصرية، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواكبة التطورات العالمية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاسكوتر الكهربائي الإسعافي صديقا للبيئة، حيث يعمل بالكهرباء ولا يصدر منه أي عادم نهائيا.

واستعرضت الوزارة في منشورها مميزات الإسكوتر الكهربائي الإسعافي، وهي كالتالي:

بمثابة أحدث وأسرع الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين.

يتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة في الأماكن المزدحمة والشوارع الضيقة.

يهدف إلى إسعاف المصاب بواسطة المسعف (قائد الاسكوتر).

المسعف أو قائد الاسكوتر بحوزته حقيبة الإسعافات الأولية التي تحتوي على المستلزمات الطبية.

يتم إسعاف المصاب بشكل عاجل وأولي لحين وصول سيارة الإسعاف إلى الموقع.

يعمل من خلال الشحن الكهربائي.

يتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق 100 كيلو متر في الشحنة الواحدة.

الاسكوتر صديقا للبيئة ولا يصدر منه أي عادم نهائيا.

الاسكوتر الكهربائي الإسعافي يمثل نقلة نوعية

وفي هذا الإطار، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن إدخال “الاسكوتر الكهربائي الإسعافي” للعمل ضمن أسطول هيئة الإسعاف المصرية، يُعد تطورا ملحوظا ونقلة نوعية لما يقدمه من إسعافات أولية للمصاب.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن “الاسكوتر الكهربائي الإسعافي” يمثل أحدث الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين، حيث يتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة، لسرعة إسعاف المصاب بواسطة المسعف (قائد الاسكوتر)، وبحوزته حقيبة “الإسعافات الأولية” التي تحتوى على المستلزمات الطبية، وذلك بشكل أولي لحين وصول سيارة الإسعاف إلى موقع المصاب.

وأكد أن “الاسكوتر الكهربائي الإسعافي” يساهم في سرعة إسعاف المصابين، بالاضافة لكونه صديقا للبيئة حيث يعمل من خلال الشحن الكهربائي و يتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق ١٠٠ كيلو متر في الشحنة الواحدة، ولا يصدر منه أي عادم نهائيًا.

بدء التجربة في القاهرة الكبرى

ومن جانبه قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن الدفع بذلك الاسكوتر الكهربائي الإسعافي في الوقت الحالي يتوافق مع توجهات الدولة بالحفاظ على البيئة ضمن جهود الدولة للحفاظ على البيئة، وبما يتوافق مع أهداف قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأضاف “جاد” أن هيئة الإسعاف المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال بناء ٧٧ محطة طاقة شمسية بعدد من أفرعها للبيئة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

ولفت إلى أن الاسكوتر الكهربائي الإسعافي يحتوي على جميع الإسعافات الأولية، التي يحتاج إليها المصاب من أجل إنقاذ حياته لحين وصول سيارة الإسعاف ونقله للمستشفى.

وأشار إلى أن التجربة الأولى بدأت بـ12 اسكوتر، لتجريبها على أرض الواقع داخل مصر، وفي حال نجاح التجربة يتم رفع العدد إلى 50 و100 اسكوتر وهكذا، وبدء استخدامه في القاهرة الكبرى ومدينة شرم الشيخ.