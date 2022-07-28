مدينة خزائن الاقتصادية توقع اتفاقيتين بقيمة 2.5 مليون ريال عماني

وقعت مدينة خزائن الاقتصادية العمانية اتفاقيتين بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليون ريال عماني، وذلك على مساحة إجمالية بلغت 27 ألف متر مربع، وجاءت الاتفاقية الأولى مع شركة الرماة العالمية للاستثمار في مجال التصنيع الغذائي بقيمة كلية بلغت خمسمائة ألف ريال عماني للمرحلة الأولى من المشروع، وذلك على مساحة خمسة آلاف متر مربع، وجاءت الاتفاقية الثانية مع شركة مسقط لإنتاج الخرسانة، وذلك لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع الخرسانة الجاهزة، والقوالب الخرسانية والأسمنتية، وذلك بقيمة استثمارية كلية بلغت 2 مليون ريال عماني، وعلى مساحة إجمالية قدرت ب22 ألف متر مربع بحسب وكالة الأنباء العمانية “العمانية”.

بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار

يشار إلى أن مدينة خزائن الاقتصادية، توفر بيئة آمنة للاستثمار، فهي تعفي المستثمرين من قيمة الرسوم الإدارية، والفنية، والدعم الفني والاداري في الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة وتنفيذ مشاريع المستثمرين.

وتقدم المدينة إعفاء من دفع قيمة الإيجار في السنة الأولى، وتخفيض بنسبة 50% في السنة الثانية، وتخفيض ثالث بنسبة 25% في السنة الثالثة.

وعلى المستوى اللوجستي، توفر المدينة محفزات لبيئة الأعمال، حيث المركز اللوجستي، ومحطة الشاحنات، والمدن العمالية والمجمع الصناعي، والمخازن المركزية الجاهزة، وميناء خزائن البري، وسوق خزائن المركزي للفواكه والخضروات، وسوق السيارات المركزي.

جدير بالذكر، أن الخبراء يتوقعون لمدينة خزائن تسجيل نمو ملحوظ في المشروعات الاستثمارية في العديد من القطاعات المهمة، وذلك مثل القطاع العقاري والتجاري، والقطاع الصناعي والتقني، وغيرها من القطاعات الاستثمارية