بكام في البنوك.. تابع سعر الدولار اليوم الجمعة 5-7-2019 مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة أمام الجنيه بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك عقب إنخفاض في أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي بنحو 7 قروش في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث استقر سعر صرف الدولار في بنكي مصر والبركة عند 16.58 جنيه للشراء مقابل 16.68 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر صرف الدولار في البنوك مقابل الجنيه في أحدث تعاملات 16.57 للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وفق أخر تقارير سعر الدولار اليوم الجمعة سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية أقل سعر بقيمة 16.64 جنيه، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الورقة الخضراء بنحو 16.59 جنيه، وسجل سعر صرف الدولار في بنك عودة 16.58 جنيه للشراء مقابل 16.68 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.59 16.69 بنك عودة 16.58 16.68 البنك الأهلي المصري 16.58 16.68 بنك مصر 16.58 16.68 بنك البركة 16.58 16.68 بنك قطر الوطني 16.56 16.66 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.56 16.66 المصرف المتحد 16.55 16.65 بنك الإسكندرية 16.54 16.64

وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، البنك الأهلي الكويتي، وبنك بلوم مصر عند 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه

وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنك أتش أس بى سى عند 16.58 جنيه للشراء مقابل 16.68 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري 16.57 للشراء أمام 16.67 جنيه للبيع، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار اليوم استقرار خاصةً مع العطلة الرسمية في البنوك نظراً لعدم وجود تعاملات في البنوك.

واستقر سعر صرف الورقة الخضراء في بنك التعمير والإسكان طبقاً لأحدث تقارير عند 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع، وسجل المركزي 16.55 للشراء مقابل 16.68 للبيع.