ارتفاع الصادرات المغربية دليل على الإقلاع الشامل للبلاد

بلغت قيمة صادرات المغرب خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري، ما يقرب 201 مليار درهم، مقابل 163 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها في السنوات الأخيرة.

وبحسب بيانات نشرها مكتب الصرف الأجنبي، ارتفعت قيمة الصادرات المتداولة في الأوراق المالية بمقدار 38 مليار درهم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 23.8٪ مقارنة بنهاية أغسطس 2020.

وشمل نمو الصادرات المغربية جميع المجالات، ولا سيما قطاع الفوسفاط ومشتقاته، بالإضافة إلى مجال صناعة السيارات و صناعة المنسوجات.

ففيما يخص قطاع الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت مبيعاته بنسبة 42.2٪، لتصل قيمة صادراته في أغسطس 2021 إلى نحو 46 مليار درهم، رقم هو الأعلى خلال الأربعين سنة الماضية.

وبلغت قيمة صادرات السيارات 52 مليار درهم بنهاية أغسطس مقارنة مع 41 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. هذا يعني زيادة بنسبة 25.5٪.

ليؤكد بذلك المغرب انه في الطريق الصحيح لتحقيق إقلاع اقتصادي لم يسبق ان عرفه البلد من قبل والسعي لبناء مغرب جديد