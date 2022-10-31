جامعة المنصورة تحتل المرتبة 447 في تصنيف أمريكي لأفضل الجامعات العالمية

جاءت جامعة المنصورة، في المرتبة 447 عالمياً، بحسب ما أعلنته “مؤسسة أخبار الولايات المتحدة الأمريكية” عن تصنيف أفضل الجامعات العالمية لعام 2023، عبر موقعها الرسمي، لافتةً إلى أنها جامعة رائدة في مجال التحليل والترتيب التعليمي، وأن الجامعة تقدمت 30 مركزاً مقارنة بتصنيف العام الماضي 2022، كما احتلت الجامعة المرتبة الثامنة بين الجامعات الأفريقي، وصرحت جامعة المنصورة في بيان صحفي، أنها تحتل المرتبة الثانية على التوالي بين الجامعات المصرية، وجاء ترتيب جامعة المنصورة في مختلف التخصصات على النحو التالي:

المرتبة 461 في مجال الأحياء والكيمياء الحيوية.

المرتبة رقم 637 في مجال الكيمياء.

المركز الـ 309 في مجال الطب السريري.

المركز 369 في مجال علوم الحاسوب.

المرتبة 307 في مجال الهندسة الكهربائية والالكترونية.

المركز 389 في مجال الهندسة.

المرتبة 490 في مجال علوم المواد.

المرتبة 92 في مجال الرياضيات.

المركز 187 في مجال الصيدلة وعلم السموم.

المركز 700 في مجال الفيزياء.

المرتبة 481 في مجال علوم النبات والحيوان.

المرتبة 239 في مجال الجراحة.

أهم التصنيفات الدولية

وذكرت جامعة المنصورة، أن “الولايات المتحدة” تعد من أهم التصنيفات العالمية التي تسلط الضوء على البحث العلمي المنشور على مستوى العالم، ويستند التصنيف إلى معايير مختلفة، منها النجاح الأكاديمي للجامعات،، والسمعة المحلية والعالمية، والأبحاث المنشورة سنويًا، وأثرها، والتعاون الدولي، المنشورات المطبوعة، الكتب، المؤتمرات، تأثيرها من الاقتباسات القياسية، إجمالي الاقتباسات، المساهمة في أفضل الأبحاث المستشهد بها الأوراق.

افتتاح ساحة الخدمات الطلابية

وعلى صعيد آخر، افتتح القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمود محمد المليجي، في وقت سابق، ساحة الخدمات الطلابية بالحرم الجامعى، مؤكداً على دور جامعة المنصورة فى رعاية طلابها وتوفير البيئة التعليمية وتقديم كافة الخدمات الطلابية، جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عطية، وعميد كلية الهندسة الدكتور محمد عبد العظيم، والمشرف على إدارة الوافدين الدكتور أحمد العدل، والأمين المساعد للتعليم والطلاب محمد عبد اللطيف، ومدير الادارة الهندسية المهندس محمد عبد الشافي، ومدير إدارة الأمن اللواء محب الغرباوي، وممثلي الجاليات العربية والأجنبية والطلاب الوافدين ومجموعة من الطلاب.