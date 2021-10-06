تأجيل موعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لطلاب جامعة كفر الشيخ

بواسطة أحمد الفاضل

أعلنت جامعة كفر الشيخ المصرية اليوم في صفحتها الموثقة على موقع فيسبوك وعبر موقعها الرسمي على الانترنت عن تحديثات هامة للغاية بالنسبة للراغبين في التطعيم من فيروس كورونا وذلك حرصاً على بلوغ الخبر جميع من يهمهم الأمر، وأعلنت جامعة كفر الشيخ اليوم في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بأن التلقيح بالجرعة الثانية من لقاحات فيروس كورونا سيتم تأجيله الى وقت لاحق من الموعِد المحدد والذي أكدته الجامعة قبل أسابيع قليلة.

تأجيل موعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لطلاب جامعة كفر الشيخ 2 6/10/2021 - 11:07 ص
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وقالت جامعة كفر الشيخ بأن التطعيم بالجرعة الثانية سيكون يوم السبت القادم بدلاً من يوم الخميس بسبب الاجازة التي أكد عليها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والتي يحتفل بها الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد “عيد القوات المسلحة”.

تأجيل موعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لطلاب جامعة كفر الشيخ 1 6/10/2021 - 11:07 ص

وسيتم تلقي الجرعات المقررة يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 بمباني الجامعة، ويشمل الأمر المطعمين سلفاً بالجرعة الأولى.



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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.

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