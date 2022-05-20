حقيقة تغيير “موعد الدوام الدراسي” بدءً من الأحد القادم وفقاً لوزارة التعليم السعودية

إسلام إبراهيم محمد

خلال الأيام القلائل الماضية وتحديداً قُبيل الإعلان عن “التقويم الدراسي الجديد” 1444 بعد التعديل، قامت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية بإصدار العديد من القرارات الخاصة بإدارات التعليم في كافة المناطق بالمملكة، وفي الأخير أصدرت الوزارة قرار بتغيير موعد الدوام الدراسي بدءً من الأحد القادم وإليكم التفاصيل.

موعد الدوام الدراسي

موعد بداية الدوام الدراسي بالمدارس الجديد

أصدرت “وزارة التعليم” السعودية قراراً جديد بخصوص إجراء تعديل على موعد بداية الدوام الدراسي في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث أوضحت أنه بدءً من يوم الأحد القادم 22 مايو 2022 مـ المُوافق 21 شوال 1443 هـ سوف يتم تغيير موعد بداية الدراسة في مناطق المملكة الرياض “بني تميم – حوطة – الحريق” وأيضاً منطقة “الخرج”، وسوف يبدأ الدوام الدراسي الجديد في الأوقات التالية:

  • موعد بداية الاصطفاف الصباحي الساعة “السادسة وخمسة عشر دقيقة” صباحاً 6:15.
  • سوف تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة “السادسة والنصف” صباحاً 6:30.

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وتم التوضيح أيضاً أن هذا القرار جاء حرصاً على مصلحة الطُلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاً، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المُقبلة، وأشارت الوزارة من جانبها أنه يجب إبلاغ الطُلاب وأولياء الأمور بقرار تعديل موعد الدوام الدراسي بكافة الوسائل المُتاحة، وأن يتم العمل بالمواعيد الجديدة أعلاه بدءً من يوم الأحد القادم.

وتلك كانت كافة التفاصيل المُتعلقة بحقيقة تغيير موعد الدوام الدراسي في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية.

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إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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