كلية الصيدلة في جامعة بني سويف تحتفل باليوبيل الفضي

أقامت جامعة بني سويف في بداية هذا الأسبوع احتفالية كبيرة بالذكرى الخامسة والعشرين على مرور إنشاء كلية الصيدلة بالجامعة، و تخرج الدفعة الحادية و العشرين من الكلية، و كانت بداية الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، و من ثم عرض فيلم وثائقي يروي تاريخ كلية الصيدلة بالجامعة وما يميزها، من بداية نشأتها و الأقسام العلمية بالكلية والمعامل، و أعداد الخريجين من الكلية و البرامج الخاصة بها و استعراض أهم رموز الكلية .







و كان على رأس الحضور في الإحتفالية باليوبيل الفضي لكلية الصيدلة، رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، و عميد كلية الصيدلة الدكتورة هبة فاروق، كما حضر الاحتفالية نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون الطلاب و التعليم الدكتور محمد خضر، و نقيب الصيادلة بمحافظة بني سويف الدكتور وائل النجار، كما تواجد عدد من الأساتذة بالجامعة و الطلاب الدارسين بها و أولياء الأمور.

افتتاح احتفالية اليوبيل الفضي







و قام رئيس جامعة بني سويف بإفتتاح كلمته في الاحتفالية باستئذان الحضور بأن يقفوا دقيقة تقديرًا وعرفانا لجميع أولياء الأمور لطلاب كلية الصيدلة، و ذلك لما بذلوه من جهد وتعب كبير في تعليم أبنائهم، مؤكدًا أن كلية الصيدلة مليئة بالكثير من الكوادر العلمية التي تتمتع بمستوى عالي من الخبرة، و تمني أن تستمر الكلية في تقديم مزيد من الازدهار و التفوق بشكل دائم.

و أشار “حسن” إلى أن احتفال الجامعة باليوبيل الفضي لكلية الصيدلة، هدفه الأول هو توثيق جميع ما وصل إليه خريجي هذه الكلية بعدما مر على تخرجهم خمسة و عشرين عامًا، و لتصبح دافعًا و محفزًا للطلبة الجدد و الأجيال القادمة للسعي من أجل الوصول لمكانات مرموقة على خطى خريجي الكلية، كما أوضح أن الكلية دائمًا ما تعمل على توفير فرص العمل وتقديم برامج التدريب للطلبة، واختتم رئيس الجامعة فعاليات الاحتفالية بتكريم أوائل دفعة العام الماضي من كلية الصيدلة، و نقيب الصيادلة بالمحافظة الدكتور وائل النجار.







تصنيف جامعة بني سويف

الجدير بالذكر، أن جامعة بني سويف حصلت على المركز الأول في تصنيف شنغهاي للصين و تصنيف التايمز، وذلك للعام الثالث على التوالي، و هذا يرجع إلى شراكات الجامعة مع الجامعات المحلية والدولية في مجال البحث العلمي، والمشاركة في ورش العمل و القيام بالعديد من الأبحاث ذات التأثير القوي و التي تناقش العديد من القضايا المجتمعية و نشرها في مجلات دولية.