رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بالجامعة مع المحافظ

قام السيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بحضور السيد الأستاذ الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ، والسيدة الدكتورة اَمال هاشم وكيل وزارة الصحة في محافظة الفيوم ، بزيارة مستشفى الطلبة ، وذلك لليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر سبتمبر لعام 2019.







رئيس جامعة الفيوم يتفقد مستشفى الطلبة

ومن الجدير بالذكر أن تلك الزيارة كانت قد جاءت بحضور كل من السيد الأستاذ أيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام جامعة الفيوم ، والسيد الأستاذ الدكتور على كساب مدير عام إدارة الشئون الطبية ، بالإضافة إلى السيدة الدكتورة عبير الصيفى مدير إدارة التموين الطبى.







كما تجدر الإشارة إلى كون تلك الزيارة تأتي من أجل العمل على متابعة الإجراءات والخطوات المتبعة من أجل الكشف الطبى على عدد 8000 طالب وطالبة من الطلاب الجدد داخل جامعة الفيوم لهذا العام الدراسي الجديد ، كما يأتي ذلك في ظل العمل على استكمال مبادرة 100 مليون صحة التي قد قام بإطلاقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل القضاء على فيروس سى وذلك خلال الفترة من 2 / 9 حتى منتصف شهر أكتوبر لعام 2019.

محافظ الفيوم يشيد بجهود الجامعة







كما قد أشاد السيد اللواء عصام سعد بالجهود الكبيرة التي تبذلها جامعة الفيوم ، بالتعاون مع مديرية الصحة من أجل العمل على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية الذي يقدم بمحافظة الفيوم بوجه عام ، كما قد أعرب السيد محافظ الفيوم عن مدى سعادته بالخدمة الطبية التي تقدم من أجل عمل إجراءات الكشف الطبي على الطلاب ، كما قد قام السيد اللواء عصام سعد بالاستماع إلى عدد من الطلاب أثناء قيامهم بعمل الاجراءات المتبعة الخاصة بالكشف الطبي.

وعلى الجانب الآخر كان قد أشار السيد الأستاذ الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم إلى أن الجامعة قد قامت منذ فترة بالاستعداد من أجل العمل على توقيع الكشف الطب على مختلف الطلاب والطالبات الجدد ، وشملت مظاهر الاستعداد العديد من الخطوات ، مثل العمل على توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل مستشفى الطلبة ، وكذلك استعداد كل من الأطباء وأطقم التمريض من أجل العمل على تقديم كل الطرق من أجل التسهيل على الطلاب.







كما قد أضاف السيد الدكتور محمد عيسى أن اجراء الكشف الطبي يشمل كل من عيادة الباطنة ، وعيادة الأسنان ، وعيادة الجلدية ، بالإضافة إلى عيادة الرمد ، وأوضح أن ذلك كان قد أتى تحت إشراف الإدارة الطبية داخل جامعة الفيوم ، هذا بالإضافة إلى القيام بالكشف على فيروس سى تحت قيادة مديرية الصحة ، ومبادرة 100 مليون صحة.

كما تجدر الإشارة إلى كون السيدة الدكتورة آمال هاشم كانت قد صرحت بكون مديرية الصحة قد قامت بتوفير عدد 10 فرق طبية من أجل القيام بفحص الطلاب المستجدين داخل جامعة الفيوم ، وهذا من أجل العمل على الكشف عن فيروس سي ، حيث تقوم تلك المبادرة باستهداف الكشف على حوالي 8000 طالب وطالبة مستجد من مختلف كليات جامعة الفيوم.